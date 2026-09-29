Bill Gates cảnh báo 1 tỷ người có thể thiệt mạng vì AI

Trong chương trình "Meet the Press" phát sóng gần đây, tỷ phú Bill Gates đã chia sẻ với người dẫn chương trình Kristen Welker về tương lai đầy rủi ro của trí tuệ nhân tạo. Ông nhận định công nghệ này đủ khả năng dẫn đến các hành vi nguy hiểm với con số thương vong lên tới hàng tỷ người nếu sức mạnh của nó bị lạm dụng và không được kiểm soát.

Tỷ phú Bill Gates cảnh báo về sự lạm dụng AI quá đà.

Nhà sáng lập Microsoft thừa nhận chưa từng có loại vũ khí nào uy lực như sự kết hợp giữa những kẻ có dã tâm với các công cụ AI tối tân nhất. Ông cũng bày tỏ sự trăn trở khi việc phân biệt giữa mục đích tốt như điều chế thuốc chữa bệnh và mưu đồ xấu như chế tạo công cụ khủng bố sinh học hiện vẫn chưa hề dễ dàng.

Đi kèm với dự đoán trên là lời kêu gọi khẩn thiết của Bill Gates gửi tới các nhà lập pháp về việc sớm ban hành các quy định quản lý công nghệ mới. Phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh các mối quan ngại về tương lai trí tuệ nhân tạo đang gia tăng dồn dập trong suốt một tháng qua.

Trước đó vài tuần, người tố giác Jacob Coxon từng gây chú ý khi lên tiếng cảnh báo có tới 10% khả năng xảy ra ngày tận thế do AI gây ra. Ngay sau đó, OpenAI cũng tiết lộ một số trường hợp đáng báo động liên quan đến năng lực tấn công mạng của công nghệ này.

Cuộc phỏng vấn của Bill Gates với chương trình Meet The Press về AI.

Sức ép pháp lý đối với lĩnh vực này cũng đang gia tăng khi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders vừa đệ trình một dự luật nhằm cấm mọi dạng siêu trí tuệ nhân tạo. Đây là bước đi cụ thể mới nhất từ các nhà làm luật giữa làn sóng lo ngại về những hiểm họa tiềm tàng mà AI có thể gây ra.