BigHit Music mở buổi thử giọng, điều kiện nào để làm 'đàn em' CORTIS, BTS?

Mới đây, mạng xã hội Việt "dậy sóng" trước thông tin BigHit Music đang thực hiện một buổi tuyển chọn tìm kiếm tài năng trên toàn cầu. Sau Los Angeles (Mỹ), Vancouver và Toronto (Canada) thì điểm đến tiếp theo bất ngờ gọi tên TP.HCM và Hà Nội.

TP.HCM và Hà Nội xuất hiện trên bản đồ tìm kiếm tài năng của BigHit Music - công ty trực thuộc tập đoàn HYBE.

Trên thực tế, chương trình thử giọng trên toàn cầu (global audition) là một sự kiện được BigHit Music tổ chức đều đặn hằng năm, bắt đầu từ khoảng năm 2018. Mỗi độ cuối năm, các nền tảng mạng xã hội chính thức của BigHit sẽ đăng video thông báo về buổi tuyển chọn đặc biệt này.

Buổi tuyển chọn toàn cầu hàng năm đều được thông báo một cách chính thức thông qua kênh YouTube của BigHit Music (nay là HYBE Labels).

Đối với buổi thử giọng toàn cầu năm 2026, video mà TXT giới thiệu về chương trình này đã được đăng tải lên tài khoản Instagram có tick xanh của tập đoàn HYBE.

Video thông báo chính thức về buổi tuyển chọn toàn cầu của BigHit Music cho năm 2026, ghi rõ điểm đến bao gồm TP.HCM và Hà Nội.

Theo thông tin được đăng tải, BigHit sẽ tổ chức tuyển chọn tại Việt Nam vào hai ngày 17 và 18/10/2026. Buổi audition tại TP.HCM sẽ diễn ra NIZ Studio (phường Tân Thuận), trong khi buổi ở Hà Nội sẽ được tổ chức ở SKYLINE Dance Studio (phường Từ Liêm).

Yêu cầu của BigHit dành cho các ứng viên khá đơn giản - các ứng viên là nam, có năm sinh từ 2008 trở về sau và có thể biểu diễn bất kỳ loại hình nghệ thuật nào mà mình cảm thấy tự tin. Mọi ứng viên đáp ứng điều kiện đều có thể đăng ký tham gia trực tiếp thông qua website dành riêng cho chương trình thử giọng toàn cầu của HYBE.

Ngoài ra, các buổi tuyển chọn online sẽ tiếp tục diễn ra xuyên suốt từ ngày 14/9 - 5/12/2026.

BigHit Music là một trong những công ty con trực thuộc HYBE, đồng thời cũng là tiền thân của tập đoàn này. Công ty trở nên nổi tiếng như là "cái nôi" nuôi dưỡng 3 nhóm nam đắt giá trên bản đồ K-Pop hiện tại là BTS, TXT và CORTIS. Bên cạnh đó, HYBE cũng là tập đoàn sở hữu nhiều nhóm nhạc nổi tiếng khác như SEVENTEEN, ILLIT, NewJeans, ENHYPEN và LE SSERAFIM...