BIGBANG vừa diễn xong, bên ngoài sân Mỹ Đình đã có cảnh tượng gây chú ý

Tối 24/10, BIGBANG tổ chức đêm concert tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Sau khi chương trình kết thúc, khán giả lần lượt rời sân vận động, khiến khu vực xung quanh trở nên náo nhiệt.

(Video: Hàng trăm tài xế xe ôm công nghệ đứng kéo dài cả km đợi khách rời đêm diễn. Nguồn: xx_huy1605)

Đáng chú ý, bên ngoài sân vận động, hàng trăm tài xế xe ôm công nghệ đã đứng đông nghịt kéo dài cả km, kiên nhẫn chờ khách có nhu cầu di chuyển sau đêm nhạc. Hình ảnh các tài xế đứng kín khu vực bên ngoài sân Mỹ Đình tạo nên khung cảnh đặc biệt, thu hút sự chú ý của những người có mặt tại đây.

Sau nhiều giờ hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động, việc tìm phương tiện để trở về cũng là mối quan tâm của khán giả khi concert khép lại. Trong khi dòng người nối nhau rời sân, các tài xế xe ôm công nghệ túc trực bên ngoài để đón khách, góp phần tạo nên bức tranh nhộn nhịp quanh địa điểm tổ chức sự kiện.

Nếu bên trong sân vận động là những màn trình diễn cuồng nhiệt của BIGBANG cùng hàng nghìn người hâm mộ, thì bên ngoài, cảnh tượng tài xế xe ôm công nghệ đứng chờ khách lại trở thành một điểm nhấn đời thường đáng chú ý sau đêm nhạc.

Theo kế hoạch, tour diễn của BigBang dự kiến đi qua 19 thành phố với tổng cộng 33 đêm diễn. Hà Nội là một trong những điểm dừng chân của hành trình, với hai đêm concert được lên lịch vào ngày 24 và 25/10/2026 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.