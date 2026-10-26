BIGBANG trở về Hàn Quốc sau hai đêm concert tại Hà Nội

Sau hai đêm concert cuồng nhiệt tại Hà Nội, G-Dragon, Taeyang và Daesung đã chính thức lên đường trở về Hàn Quốc vào trưa 26/10. Dù cuộc hội ngộ được mong chờ suốt nhiều năm đã khép lại, người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt, thậm chí đồng loạt bày tỏ hy vọng BIGBANG sớm trở lại với một đêm diễn encore.

Hình ảnh G-Dragon xuất hiện tại sân bay trở về Hàn Quốc trong sự chào đón của đông đảo fan Việt (Ảnh: TikTok ha_vy260318)

Hôm nay (26/10), ba thành viên BIGBANG gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung xuất hiện tại sân bay để làm thủ tục trở về Hàn Quốc, khép lại hành trình tại Việt Nam sau hai đêm biểu diễn đáng nhớ. Những hình ảnh của các nghệ sĩ nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Theo những hình ảnh được lan truyền, G-Dragon, Taeyang và Daesung xuất hiện tại sân bay với phong cách thời trang đơn giản, thoải mái nhưng vẫn thu hút sự chú ý. Dù không còn đứng dưới ánh đèn sân khấu hay xuất hiện trong những bộ trang phục biểu diễn nổi bật, cả ba vẫn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng V.I.P. Đến trưa cùng ngày, các thành viên đã hoàn tất những thủ tục cần thiết và lần lượt lên máy bay trở về Hàn Quốc.

Video: TikTok ha_vy260318

Sự rời đi của ba nghệ sĩ cũng đánh dấu thời điểm khép lại chuyến lưu diễn được đông đảo người hâm mộ Việt Nam chờ đợi. Tuy nhiên, với những khán giả đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình trong hai ngày cuối tuần vừa qua, dư âm của những màn trình diễn dường như vẫn chưa thể kết thúc.

Video: TikTok v_nghiakk

Trong hai ngày 24 và 25/10, Hà Nội trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu nhạc Kpop khi BIGBANG lần đầu mang tour diễn chính thức đến Việt Nam. Hai đêm concert kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm tại sân vận động Mỹ Đình thu hút hơn 80.000 khán giả, tạo nên bầu không khí sôi động với sự tham gia của đông đảo V.I.P.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc đáng nhớ đối với người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là những khán giả đã theo dõi hành trình của BIGBANG trong nhiều năm. Từ những ca khúc từng làm nên tên tuổi của nhóm đến các màn trình diễn giàu năng lượng, concert mang đến cơ hội để khán giả trực tiếp hòa mình vào không gian âm nhạc gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ người yêu Kpop.

Ảnh: Ở đâu cũng chụp

Sau hai thập kỷ hoạt động, BIGBANG vẫn duy trì sức hút đáng chú ý. G-Dragon, Taeyang và Daesung không chỉ mang đến những màn trình diễn trên sân khấu mà còn gợi lại nhiều ký ức đối với người hâm mộ. Đối với V.I.P, việc được trực tiếp nhìn thấy các thần tượng biểu diễn tại Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt, nhất là khi cơ hội gặp gỡ nhóm trong một concert quy mô lớn từng là điều được nhiều người mong đợi.

Không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình trong hai đêm diễn cũng cho thấy sự quan tâm lớn dành cho nhóm nhạc Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Những khoảnh khắc khán giả đồng thanh hát theo, cổ vũ và hưởng ứng các màn trình diễn đã góp phần tạo nên bầu không khí đáng nhớ, khiến concert trở thành một trong những sự kiện âm nhạc được chú ý trong tháng 10.

Ảnh: Ở đâu cũng chụp

Dù hai đêm concert đã kết thúc, nhiều người hâm mộ vẫn chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt BIGBANG. Đáng chú ý, trong phần giao lưu với khán giả tại concert ngày 25/10, người hâm mộ Việt Nam đồng loạt bày tỏ mong muốn nhóm sớm quay trở lại với một đêm diễn encore.

Mong muốn này không quá khó hiểu khi hai đêm biểu diễn tại Hà Nội đã trở thành dịp hội ngộ đặc biệt giữa BIGBANG và cộng đồng V.I.P Việt Nam. Với nhiều khán giả, thời lượng của một concert dường như vẫn chưa đủ để tận hưởng trọn vẹn những ca khúc yêu thích, đặc biệt sau quãng thời gian dài chờ đợi cơ hội được gặp nhóm trực tiếp.

Bên cạnh những màn trình diễn, sức hút của BIGBANG còn nằm ở sự gắn bó lâu dài giữa các thành viên và người hâm mộ. Những ca khúc đã đồng hành cùng V.I.P qua nhiều giai đoạn cuộc sống khiến concert không đơn thuần là một sự kiện âm nhạc, mà còn là dịp để khán giả sống lại những kỷ niệm gắn với thanh xuân của mình.

Việc người hâm mộ liên tục nhắc đến khả năng có thêm một đêm diễn tại Việt Nam cho thấy dư âm mà nhóm để lại sau hai đêm concert vẫn rất lớn. Dẫu vậy, đến thời điểm hiện tại, mong muốn về một đêm encore vẫn xuất phát từ phía khán giả, chưa đồng nghĩa với việc BIGBANG đã xác nhận kế hoạch trở lại Việt Nam.

Trưa 26/10, G-Dragon, Taeyang và Daesung đã rời Việt Nam, khép lại chuyến đi sau hai đêm biểu diễn tại Hà Nội. Những hình ảnh tại sân bay có thể đánh dấu sự kết thúc của hành trình lần này, nhưng với V.I.P, cuộc hội ngộ ấy có lẽ vẫn còn nhiều điều để nhớ. Và khi người hâm mộ tiếp tục mong chờ một đêm diễn encore, câu hỏi được đặt ra là liệu BIGBANG có sớm trở lại Việt Nam để viết tiếp những khoảnh khắc đáng nhớ cùng khán giả hay không.

Ảnh: Chí Long Vietnam Fanpage