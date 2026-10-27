BIGBANG tại Hà Nội thu hút 90.000 lượt khán giả, doanh thu du lịch ước 750 tỷ đồng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa thông tin, chương trình diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong hai ngày 24 và 25/10/2026, thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong nước và quốc tế.

Công tác tổ chức được triển khai dưới sự chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, với sự phối hợp giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị tổ chức. Các phương án về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường được rà soát, triển khai phục vụ sự kiện.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế “BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX: COSMOS” thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả. Ảnh minh họa

Theo báo cáo, riêng hai ngày 23 và 24/10, Hà Nội đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp sự kiện ước khoảng 750 tỷ đồng.

Nhu cầu đi lại, lưu trú, ăn uống và mua sắm tăng cao. Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp bốn lần. Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3 - 5 sao đạt 75 - 100%. Sự kiện cũng thu hút sự quan tâm của truyền thông, với khoảng 200 tin, bài trên các cơ quan báo chí trong nước.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đánh giá chương trình góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của công chúng, thúc đẩy hoạt động du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, phối hợp tổ chức và bảo đảm an toàn tại các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế; phát huy liên kết giữa văn hóa, du lịch và dịch vụ, hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa.