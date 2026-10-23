BIGBANG sẽ trình diễn những ca khúc nào tại hai đêm concert ở Hà Nội?

BIGBANG sẽ biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, trong hai đêm 24 và 25/10, thuộc world tour XX : COSMOS. Trước khi đến Việt Nam, nhóm đã đi qua nhiều thành phố, trong đó có Đài Bắc và Singapore. Setlist tại các điểm dừng này phần nào hé lộ những ca khúc khán giả Việt Nam có thể chờ đợi.

Loạt hit làm nên tên tuổi BIGBANG

Trong các đêm diễn tại Singapore ngày 17 - 18/10 và Đài Bắc ngày 9 - 11/10, BIGBANG duy trì khung chương trình gồm nhiều ca khúc quen thuộc, kết hợp những màn trình diễn cá nhân của G-Dragon, Taeyang và Daesung.

BIGBANG trở lại Việt Nam với hai đêm concert tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, ngày 24 và 25/10.

Mở đầu chương trình tại Singapore ngày 18/10, nhóm trình diễn Fantastic Baby, tiếp nối bằng Hands Up và Tonight. Đây đều là những ca khúc có tiết tấu sôi động, phù hợp với phần mở màn của một concert sân vận động. Nếu tiếp tục giữ cấu trúc chương trình tại Hà Nội, khán giả có thể được hòa mình vào không khí cuồng nhiệt ngay từ những phút đầu.

Bên cạnh các tiết mục giàu năng lượng, nhóm còn đưa vào chương trình loạt ca khúc ghi dấu ấn trong sự nghiệp như Blue, Loser, If You, Bad Boy, Bae Bae, Haru Haru và Lies.

Đáng chú ý, nhiều ca khúc trong nhóm này được trình diễn rút gọn tại Singapore, trong khi các đêm ở Đài Bắc có một số khác biệt về thời lượng và cách sắp xếp. Điều đó cho thấy setlist có thể được điều chỉnh tùy từng đêm diễn, dù những ca khúc chủ đạo vẫn được duy trì.

Với những khán giả đã theo dõi BIGBANG từ giai đoạn thành công của các album Alive, Made và những bản hit trước đó, đây có thể là phần biểu diễn gợi lại nhiều dấu mốc đáng nhớ của nhóm.

G-Dragon, Taeyang và Daesung có những màn trình diễn riêng

Một điểm đáng chú ý của XX : COSMOS là chương trình không chỉ tập trung vào các ca khúc chung của BIGBANG mà còn dành không gian cho màu sắc âm nhạc riêng của từng thành viên.

Trong setlist tại Singapore ngày 18/10, Daesung trình diễn Universe, Wings, Hando-Chogua và Look at Me, Gwisun. Trong đó, Look at Me, Gwisun là ca khúc mang màu sắc vui nhộn, khác biệt với những bản ballad thường gắn với giọng hát của nam ca sĩ.

Những bản hit như “Fantastic Baby”, “Bang Bang Bang” và “Haru Haru” được khán giả chờ đợi trong concert của BIGBANG tại Hà Nội.

Taeyang tiếp nối bằng ba tiết mục BAD, Ringa Linga và LIVE FAST DIE SLOW. Những ca khúc này cho thấy màu sắc R&B và hip-hop gắn với sự nghiệp solo của giọng ca chính BIGBANG.

Với G-Dragon, danh sách tại Singapore gồm POWER, Crayon và Crooked. Đây là những ca khúc thể hiện rõ phong cách trình diễn cá tính, giàu năng lượng của trưởng nhóm.

“Bang Bang Bang”, “BiiiG” và “Still Life” có thể xuất hiện

Sau phần trình diễn cá nhân, nhóm trở lại với những ca khúc chung trong phần mang tên ACT III COSMOS.

Tại Singapore, BIGBANG lần lượt thể hiện Bang Bang Bang, Stupid Liar, Sober và We Like 2 Party. Trong đó, Bang Bang Bang là một trong những bản hit nổi bật của nhóm, còn Sober mang màu sắc phóng khoáng, phù hợp với không khí concert ngoài trời.

Danh sách tiếp tục có BiiiG và HOME SWEET HOME. Ca khúc BiiiG được giới thiệu trong chương trình kỷ niệm 20 năm hoạt động của BIGBANG, trong khi HOME SWEET HOME gắn với G-Dragon.

Phần encore tại Singapore gồm My heaven, Sunset Glow, Last Farewell, Feeling, Flower Road và Still Life. Đây là những ca khúc có sắc thái đa dạng, từ giai điệu tươi sáng, giàu tính hoài niệm đến những bản nhạc mang màu sắc chia sẻ và nhìn lại chặng đường đã qua.

Setlist tại các chặng trước là cơ sở để người hâm mộ dự đoán những ca khúc BIGBANG có thể trình diễn ở Mỹ Đình.

Trong số này, Still Life được xem là một lựa chọn đáng chú ý nếu nhóm tiếp tục giữ phần kết chương trình như tại Singapore. Ca khúc mang màu sắc trầm lắng, khác với những bản hit sôi động thường được dùng để khép lại một concert.

Tuy nhiên, danh sách tại Hà Nội vẫn có thể thay đổi để phù hợp với từng địa điểm của tour diễn.

Theo thông báo của YG Entertainment, BIGBANG sẽ biểu diễn tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong hai ngày 24 và 25/10, đều dự kiến bắt đầu lúc 19h30. Hà Nội là điểm dừng tiếp theo của tour sau Singapore và trước chặng Sydney ngày 31/10.

Với khung setlist được duy trì tại Đài Bắc và Singapore, người hâm mộ có cơ sở để chờ đợi sự kết hợp giữa những bản hit làm nên tên tuổi BIGBANG, các tiết mục solo và những ca khúc thuộc giai đoạn hoạt động gần đây.