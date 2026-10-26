BigBang sau đêm diễn cuối ở Việt Nam

Tối 25/10, đêm thứ hai concert 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS của BigBang diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Sự kiện thu hút khoảng 40.000 khán giả. Ở đêm thứ hai, kịch bản concert hầu như không có sự khác biệt so với buổi diễn trước đó vào 24/10. Bộ ba thành viên nhóm gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung xuất hiện trên sân khấu, trình diễn những ca khúc từng gắn liền với thanh xuân của nhiều V.I.P Việt Nam.

Thành viên Daesung của BigBang. Ảnh: IGNV.

Ngay sau khi concert kết thúc, các thành viên BigBang gây chú ý khi có động thái mới trên mạng xã hội. Daesung đăng tải bức ảnh chụp tại hậu trường concert ở Mỹ Đình. Anh mặc quần áo biểu diễn, cầm handbanner ghi dòng chữ "BigBang is back" (BigBang đã trở lại).

Trong khi đó, Taeyang cũng đăng tải hàng loạt bức hình trong concert tại Việt Nam. Ở một bức ảnh, thành viên Bang mặc áo khoác lông họa tiết da báo, phanh cúc để lộ cơ bụng săn chắc. Anh kết hợp với quần da bóng, phụ kiện vòng và nhẫn kim loại. Kiểu tóc vuốt cầu kỳ càng làm tăng vẻ cá tính của nam ca sĩ sinh năm 1988. Ở bức ảnh khác, giọng ca Ringa Linga diện đồ đen ton-sur-ton, đeo kính râm, tạo dáng tại hậu trường.

Bài đăng của các thành viên BigBang nhanh chóng được quan tâm, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Dưới phần bình luận, nhiều fan Việt bày tỏ ấn tượng, thích thú với phần trình diễn của nhóm tại concert ở sân Mỹ Đình.

Taeyang trong loạt ảnh chụp tại hậu trường concert. Ảnh: FBNV.

Trước đó, trong màn giao lưu xen kẽ các tiết mục ở đêm 2 concert, các nghệ sĩ Hàn Quốc thân thiện nói chuyện, tương tác với fan bằng tiếng Việt. Trong một khoảnh khắc, G-Dragon tỏ ra bẽn lẽn, ngại ngùng khi fan đồng loạt gọi anh là "anh Long". Sau đó, anh tự nhắc lại biệt danh trên bằng tiếng Việt.

Daesung hài hước khi tiếp tục dạy khán giả hát bằng tiếng Việt. Anh cũng gây thích thú khi nói: "Hà Nội, sẵn sàng chưa". Tương tự, Taeyang cũng khiến đám đông reo hò không ngớt khi nói: "Fan Việt mãi đỉnh". Những clip ghi lại khoảnh khắc nhóm nhạc Hàn Quốc nói tiếng Việt, giao lưu với khán giả đang viral trên mạng xã hội.

Bên cạnh nhiều ý kiến bày tỏ thích thú, thỏa mãn với trải nghiệm concert, một số khán giả chia sẻ cảm thấy tiếc nuối khi không săn được vé để gặp thần tượng. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, tình trạng phe vé vẫn xuất hiện ở khu vực ngoài sân vận động diễn ra trong cả hai đêm concert. Song, nhiều khán giả ra sân săn vé chấp nhận bỏ cuộc vì phe vé hét giá quá cao, gấp nhiều lần so với giá gốc.