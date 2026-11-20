Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, công ty YG Entertainment đã công bố các áp phích quảng bá sản phẩm mới trên blog chính thức của công ty. Tuy nhiên, những thông tin chi tiết liên quan đến ca khúc vẫn chưa được tiết lộ. Theo kế hoạch, đĩa đơn sẽ chính thức được phát hành vào lúc 14h00 ngày 20/11 (giờ Hàn Quốc).

Đây là sản phẩm âm nhạc mới nhất của BIGBANG sau ca khúc “BiiiG” được phát hành hồi tháng 8. Trước đó, “BiiiG” là bài hát mới đầu tiên của nhóm sau hơn 4 năm kể từ khi phát hành đĩa đơn “Still Life” vào tháng 4/2022.

Việc ra mắt đĩa đơn mới diễn ra trong bối cảnh BIGBANG đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên “XX: Cosmos”, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Bên cạnh đó, nhóm cũng dự kiến tham gia biểu diễn tại lễ trao giải MAMA Awards tổ chức ở Osaka (Nhật Bản) vào cuối tuần này.

Thông qua việc phát hành sản phẩm âm nhạc mới và duy trì các hoạt động biểu diễn quy mô lớn, BIGBANG tiếp tục đẩy mạnh chương trình kỷ niệm cột mốc hai thập kỷ hoạt động trong làng nhạc K-pop.