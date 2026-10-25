BIGBANG quỳ gối sau khi kết thúc đêm diễn tại Mỹ Đình

Tối 24/10, đêm diễn đầu tiên của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội đã chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ Kpop. Trong suốt 3 giờ đồng hồ, ba thành viên đã mang đến những màn trình diễn bùng nổ, khuấy động bầu không khí bằng loạt ca khúc đình đám gắn liền với tên tuổi nhóm.

Đáng chú ý, bên cạnh những tiết mục âm nhạc được đầu tư công phu, khoảnh khắc khép lại đêm diễn cũng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Theo đó, sau khi hoàn thành ca khúc cuối cùng, cả ba thành viên BIGBANG bất ngờ cùng nhau cúi đầu, quỳ gối trên sân khấu để gửi lời cảm ơn đến hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sân vận động Mỹ Đình.

Các thành viên BIGBANG quỳ gối, cúi đầu cảm ơn khán giả có mặt tại Mỹ Đình tối 24/10.

Hành động này nhanh chóng khiến không khí tại sân vận động trở nên xúc động. Phía dưới khán đài, đông đảo người hâm mộ liên tục hô vang tên các thành viên, đồng thời vẫy tay đáp lại như một cách gửi lời cảm ơn đến thần tượng sau đêm nhạc đáng nhớ.

Đặc biệt, khoảnh khắc ba thành viên cùng quỳ gối trên sân khấu đã được nhiều khán giả ghi lại và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước cách BIGBANG thể hiện lòng biết ơn dành cho những người đã dành thời gian, tình cảm và sự ủng hộ để góp phần tạo nên thành công của đêm diễn.

Những cái cúi đầu của ba thành viên BIGBANG khiến nhiều khán giả xúc động.

Trong các cuộc thảo luận, nhiều ý kiến dành lời khen cho sự chân thành và thái độ trân trọng khán giả của BIGBANG. Một số người cho rằng dù đã có vị trí vững chắc trong làng giải trí Hàn Quốc, các thành viên vẫn luôn thể hiện sự khiêm nhường, biết ơn trước tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình.

Đối với cộng đồng VIP Việt Nam (fan của BIGBANG tại Việt Nam - PV), khoảnh khắc này càng mang ý nghĩa đặc biệt. Sau nhiều năm dõi theo hành trình âm nhạc của BIGBANG, việc được trực tiếp hòa mình vào không khí concert và chứng kiến thần tượng cúi đầu cảm ơn ngay tại Hà Nội chắc chắn là một kỷ niệm khó quên.

Có thể nói, sau 3 giờ đồng hồ thăng hoa cùng âm nhạc, BIGBANG đã lựa chọn khép lại đêm diễn đầu tiên tại Mỹ Đình bằng một hành động giản dị nhưng đầy cảm xúc. Không cần những lời nói cầu kỳ, khoảnh khắc quỳ gối cảm ơn ấy đã phần nào cho thấy sự trân trọng mà nhóm dành cho khán giả Việt Nam, đồng thời để lại hình ảnh đẹp trong lòng đông đảo người hâm mộ.