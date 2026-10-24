BIGBANG mang phong cách thời trang nào lên sân khấu XX: COSMOS?

Không chỉ gây chú ý với loạt ca khúc đình đám, BIGBANG còn mang đến nhiều tạo hình thời trang khác nhau trong tour diễn BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS. Qua các chặng diễn trước, G-Dragon, Taeyang và Daesung xuất hiện với những bộ trang phục có phong cách riêng, từ đồng điệu, chỉn chu đến cá tính, phá cách.

BIGBANG diện trang phục trắng tạo hình ảnh đồng điệu trên sân khấu tour kỷ niệm 20 năm hoạt động.

Tại đêm diễn ở Goyang, Hàn Quốc, hồi tháng 8, ba thành viên lựa chọn trang phục tông trắng, kết hợp các chi tiết ánh bạc. Những thiết kế có phom dáng khác nhau nhưng cùng bảng màu tạo sự thống nhất về hình ảnh, đồng thời giúp nhóm nổi bật dưới hệ thống ánh sáng sân khấu.

Bên cạnh trang phục trắng, BIGBANG còn xuất hiện với những bộ đồ màu đen, áo khoác da và thiết kế có họa tiết tương phản. Sự thay đổi này tạo nên diện mạo mạnh mẽ hơn, phù hợp với những tiết mục giàu năng lượng.

Họa tiết nổi bật và phong cách riêng của từng thành viên

Bên cạnh trang phục đơn sắc, những thiết kế họa tiết cũng tạo điểm nhấn trong diện mạo sân khấu của BIGBANG. Các họa tiết đen trắng, hình vằn động vật hay bề mặt giả lông thú giúp trang phục trở nên nổi bật ngay cả khi không sử dụng bảng màu quá rực rỡ.

Ưu điểm của những thiết kế này là tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Khi đứng dưới ánh sáng sân khấu, đường nét và mảng màu tương phản giúp trang phục dễ nhận diện, đồng thời tạo cảm giác sinh động trong những khung hình được ghi lại từ khán đài.

Áo khoác da và những thiết kế tương phản mang đến diện mạo mạnh mẽ, có phần nổi loạn cho BIGBANG.

Sự khác biệt về màu sắc, phom dáng và phụ kiện cũng giúp diện mạo ba thành viên không bị hòa lẫn vào nhau. Dù cùng xuất hiện trên một sân khấu, mỗi người vẫn có thể thể hiện cá tính thông qua cách lựa chọn trang phục.

Cùng với trang phục, mái tóc nhuộm màu nổi bật và cách sử dụng phụ kiện cũng góp phần tạo nên hình ảnh dễ nhận diện của nhóm. Những chi tiết này khi xuất hiện trong các tiết mục khác nhau giúp chương trình không bị đơn điệu về mặt hình ảnh.

G-Dragon nổi bật với những tạo hình phá cách

Trong nhóm, G-Dragon tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ cách lựa chọn trang phục và phụ kiện. Nam ca sĩ vốn gắn liền với phong cách thời trang không theo khuôn mẫu, thường kết hợp những món đồ có phom dáng khác biệt, màu sắc nổi bật hoặc chi tiết tạo điểm nhấn.

Ở các tạo hình được chia sẻ từ tour diễn, trưởng nhóm BIGBANG xuất hiện với áo khoác họa tiết, trang phục đen trắng tương phản cùng nhiều phụ kiện cá tính. Kính mắt, mũ và cách phối nhiều lớp trang phục góp phần tạo nên diện mạo riêng cho nam ca sĩ.

G-Dragon gây chú ý với phong cách thời trang phá cách, kết hợp trang phục cá tính và phụ kiện nổi bật trong tour diễn XX: COSMOS.

Trong khi đó, áo khoác da màu đen mang đến sắc thái mạnh mẽ, có phần nổi loạn. Khi kết hợp với quần tối màu và các chi tiết kim loại, trang phục gợi liên tưởng đến phong cách rock, phù hợp với không khí của những màn trình diễn sôi động.

Điểm đáng chú ý là các thành viên không giới hạn bản thân trong một phong cách xuyên suốt chương trình. Trang phục thay đổi theo từng phần diễn, giúp diện mạo sân khấu có thêm sự đa dạng mà vẫn giữ được cá tính của mỗi người.

Thời trang góp phần tạo dấu ấn cho tour COSMOS

Tên gọi XX: COSMOS gắn với không gian sân khấu được xây dựng bằng hệ thống màn hình LED, ánh sáng và các hiệu ứng trình diễn. Tại Goyang, hình ảnh các hành tinh, chòm sao cùng hiệu ứng laser được sử dụng để tạo nên không gian biểu diễn quy mô lớn.

Trong tổng thể đó, trang phục góp phần hoàn thiện phần nhìn của chương trình. Những bộ đồ trắng ánh bạc tạo sự tương phản với phông nền tối, trong khi trang phục da và các thiết kế có họa tiết nổi bật đem đến cảm giác mạnh mẽ hơn.

Sân khấu tour XX: COSMOS kết hợp âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng thị giác.

Tuy nhiên, âm nhạc vẫn là trọng tâm của tour diễn. BIGBANG trình diễn nhiều ca khúc gắn với tên tuổi nhóm như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, Lies và Last Farewell, bên cạnh các màn trình diễn cá nhân và ca khúc mới.

Việc kết hợp các bản hit quen thuộc với những phần diễn có màu sắc khác nhau giúp chương trình tái hiện hành trình hoạt động của nhóm, đồng thời tạo cơ hội để từng thành viên thể hiện cá tính. Trang phục, ánh sáng và sân khấu vì thế đóng vai trò hỗ trợ cho phần biểu diễn, thay vì chỉ là yếu tố trang trí.

Khán giả chờ đợi diện mạo BIGBANG tại Hà Nội

BIGBANG sẽ biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, trong hai đêm 24 và 25/10, thuộc tour diễn kỷ niệm 20 năm hoạt động.

Sau các chặng diễn trước, trang phục của G-Dragon, Taeyang và Daesung là một trong những yếu tố được người hâm mộ quan tâm. Dù vậy, diện mạo cụ thể của nhóm tại Hà Nội chưa được hé lộ trước khi chương trình diễn ra.

Trong tour XX: COSMOS, BIGBANG cho thấy sự linh hoạt khi chuyển đổi giữa những bộ trang phục đồng điệu và các tạo hình đề cao cá tính riêng. Sự kết hợp giữa thời trang và phong cách biểu diễn tiếp tục là một phần trong hình ảnh sân khấu của nhóm sau hai thập kỷ hoạt động.