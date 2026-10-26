BIGBANG khép lại hai đêm diễn tại Mỹ Đình trong pháo hoa rực rỡ

Pháo hoa tại Mỹ Đình trong đêm diễn thứ hai của BIGBANG. Video: BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP

Ở những cao trào của đêm diễn, pháo hoa liên tục bừng sáng phía sau sân khấu, khi vút lên thành những cột sáng, lúc bung rộng thành mái vòm. Phía dưới, hàng chục ngàn lightstick (gậy phát sáng) chuyển động theo nhịp nhạc, tạo thành biển ánh sáng vàng trải dài từ mặt sân lên các tầng khán đài.

Sức nóng của chương trình còn đến từ những tiếng hô vang mỗi khi các thành viên xuất hiện, những tấm slogan được giơ cao trong phần giao lưu và hàng chục ngàn giọng hát hòa theo từng ca khúc.

Trong các bản nhạc chậm, biển lightstick đung đưa theo giai điệu. Đến những tiết mục sôi động, khán giả trên khán đài đồng loạt đứng dậy, hò reo.

Pháo hoa và biển ánh sáng trong đêm diễn thứ hai của BIGBANG tại Mỹ Đình. Ảnh: LAN ĐINH

Trên sân khấu, ba thành viên liên tục di chuyển, tương tác với khán giả và trêu đùa nhau. Taeyang khuấy động đám đông bằng vũ đạo và những lời cổ vũ. Daesung mang đến các màn giao lưu hài hước, còn G-Dragon giữ sức hút qua từng cử chỉ, ánh nhìn.

Khán đài đồng loạt hưởng ứng khi G-Dragon nhắc đến biệt danh “anh Long”. Cách gọi vui quen thuộc của người hâm mộ Việt tạo nên khoảnh khắc gần gũi trong đêm diễn.

Các thành viên BIGBANG biểu diễn trong đêm 25-10 tại Mỹ Đình. Ảnh: LAN ĐINH

Cảm xúc tiếp tục dâng cao khi khán giả đồng thanh gọi “Day 3”, mong nhóm biểu diễn thêm một đêm. BIGBANG đáp lại bằng lời hẹn trở lại nếu không khí còn cuồng nhiệt hơn. Tiếng reo hò lập tức vang lên từ các khán đài.

Với nhiều khán giả, đêm 25-10 còn là dịp tìm lại ký ức thanh xuân. Những người từng nghe BIGBANG từ thời đi học nay cùng bạn bè đứng giữa Mỹ Đình, hát lại các ca khúc đã gắn bó suốt nhiều năm.

BIGBANG giao lưu với khán giả trong đêm diễn thứ hai tại Hà Nội. Ảnh: LAN ĐINH

Trước đêm diễn thứ hai, gần 2.000 nhân sự được huy động bảo đảm an ninh, an toàn cho chương trình, gồm Công an TP Hà Nội, cảnh sát cơ động, công an các phường, các lực lượng chức năng, đội ngũ an ninh chuyên nghiệp và tình nguyện viên.

Các chốt kiểm soát được bố trí nhiều lớp ở bên ngoài, vùng đệm và bên trong sân vận động. Công tác phân luồng giao thông, điều tiết đám đông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ y tế được triển khai, tập trung vào thời điểm khán giả vào sân và khi chương trình kết thúc.

Mỗi ca khúc gợi lại ký ức thanh xuân của nhiều khán giả. Ảnh: LAN ĐINH

Hai đêm diễn 24 và 25-10 thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả từ nhiều địa phương, quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô lớn tại Hà Nội.

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng tắt dần, tiếng gọi tên BIGBANG vẫn vang lên từ khán đài. Cuộc hẹn kỷ niệm 20 năm của nhóm với người hâm mộ Việt Nam khép lại trong sắc vàng của lightstick và những lời mong chờ ngày tái ngộ.