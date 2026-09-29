BIGBANG khép lại chặng châu Âu sau 13 năm trở lại London

Sau hơn một thập kỷ kể từ lần cuối biểu diễn tại London, BIGBANG một lần nữa đưa những bản hit gắn liền với tên tuổi của nhóm trở lại sân khấu Anh. Đáng chú ý, màn tái ngộ diễn ra đúng vào thời điểm nhóm kỷ niệm 20 năm hoạt động - cột mốc được các thành viên gọi là "một kỳ tích".

Ngày 26/9 (giờ địa phương), BIGBANG tổ chức đêm diễn trong khuôn khổ BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR IN LONDON tại Tottenham Hotspur Stadium, London. Đây là lần đầu tiên sau khoảng 13 năm 9 tháng nhóm trở lại London với một tour diễn riêng. Trước đó một tuần, BIGBANG đã có mặt tại Pháp và biểu diễn tại Stade de France vào ngày 19/9. Việc liên tiếp xuất hiện tại hai sân vận động quy mô lớn ở châu Âu trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chặng lưu diễn lần này.

Với BIGBANG, London không phải một điểm đến xa lạ. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần 14 năm kể từ lần cuối nhóm tổ chức concert riêng tại đây khiến đêm diễn lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Tottenham Hotspur Stadium là một trong những sân vận động lớn của Anh, từng đón nhiều nghệ sĩ quốc tế đình đám như Beyoncé và Lady Gaga. Việc BIGBANG xuất hiện tại địa điểm này tiếp tục cho thấy quy mô của tour diễn kỷ niệm 20 năm mà nhóm đang thực hiện.

Không lựa chọn một màn mở đầu quá cầu kỳ, BIGBANG đưa khán giả trở lại với âm nhạc đã làm nên tên tuổi của họ bằng FANTASTIC BABY. Sau đó, loạt ca khúc quen thuộc như TONIGHT, LOSER, Haru Haru và Lies lần lượt được trình diễn.

Những ca khúc thuộc nhiều giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp giúp đêm diễn trở thành một hành trình nhìn lại âm nhạc của BIGBANG. Bên cạnh các màn trình diễn chung, các thành viên cũng mang đến những sân khấu solo, qua đó thể hiện màu sắc riêng bên cạnh bản sắc chung của nhóm.

Quy mô sân vận động cũng được khai thác bằng hệ thống sân khấu, màn hình lớn, ánh sáng và phần trình diễn cùng ban nhạc sống. Sau nhiều năm hoạt động, kinh nghiệm sân khấu của BIGBANG tiếp tục được thể hiện qua cách nhóm kết nối với hàng chục nghìn khán giả trong một không gian biểu diễn có quy mô lớn.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm diễn đến từ lời chia sẻ của các thành viên về chặng đường hai thập kỷ. BIGBANG cho rằng việc nhóm có thể cùng nhau bước sang năm thứ 20 là điều giống như một "kỳ tích". Các thành viên đồng thời nhấn mạnh vai trò của người hâm mộ trong hành trình kéo dài hai thập kỷ.

Với BIGBANG, sự ủng hộ của cộng đồng V.I.P là một phần quan trọng giúp nhóm có thể tiếp tục đứng trên những sân khấu mà họ từng mơ ước. Lời cảm ơn được gửi đến người hâm mộ cũng trở thành điểm nhấn cảm xúc khép lại đêm diễn tại London.

Hai thập kỷ trong ngành công nghiệp âm nhạc đồng nghĩa với việc BIGBANG đã đi qua nhiều giai đoạn khác nhau của Kpop. Từ thời kỳ những bản hit như Lies, Haru Haru hay FANTASTIC BABY tạo nên sức ảnh hưởng rộng rãi, nhóm tiếp tục duy trì sự hiện diện trên sân khấu quốc tế và trở lại với một tour diễn quy mô lớn trong năm kỷ niệm 20 năm.

London là điểm dừng tiếp theo sau màn trình diễn tại Stade de France. Việc lựa chọn hai sân vận động lớn tại Pháp và Anh cho chặng châu Âu tạo nên một dấu mốc đáng chú ý trong XX : COSMOS.

Sau khi hoàn thành các đêm diễn tại Mỹ và châu Âu, BIGBANG sẽ tiếp tục hành trình tại châu Á. Nhóm dự kiến biểu diễn tại Taipei Dome trong ba ngày 9, 10 và 11/10. Theo thông tin từ phía công ty quản lý, cả ba đêm diễn, bao gồm cả lượng vé được bổ sung, đều đã được bán hết.

Sau Đài Bắc, tour diễn sẽ tiếp tục đến nhiều thành phố khác. Những điểm diễn bổ sung tại Hong Kong, Kuala Lumpur và Jakarta cũng đã được xác nhận. Tổng cộng, BIGBANG dự kiến thực hiện 39 đêm diễn tại 19 thành phố trong khuôn khổ tour XX : COSMOS.

Từ một lần trở lại London sau gần 14 năm cho đến những sân khấu lớn tại Pháp và Anh, hành trình năm thứ 20 của BIGBANG đang được đánh dấu bằng những địa điểm có quy mô đáng kể. Và giữa hành trình ấy, câu nói "20 năm giống như một kỳ tích" có lẽ cũng là cách các thành viên nhìn lại một chặng đường không chỉ được tính bằng thời gian, mà còn bằng những ca khúc, sân khấu và ký ức đã gắn BIGBANG với nhiều thế hệ khán giả.