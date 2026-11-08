BIGBANG hủy show tại Thái Lan

BIGBANG buộc phải hủy Day 2 concert tại Bangkok giữa chừng do thời tiết mưa gió khắc nghiệt, khiến đêm diễn không thể tiếp tục như kế hoạch. Sự cố bất ngờ xảy ra ngay trong lúc nhóm đang trình diễn, tạo nên khoảnh khắc đầy tiếc nuối cho cả nghệ sĩ lẫn khán giả có mặt tại sân khấu.

Theo thông tin từ hiện trường, mưa lớn và gió mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện biểu diễn, buộc ban tổ chức phải đưa ra quyết định dừng chương trình để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ và người hâm mộ. Dù rất nỗ lực duy trì không khí của đêm nhạc, tình hình thời tiết xấu kéo dài khiến concert không thể diễn ra trọn vẹn.

Sau khi việc hủy show được công bố, ba thành viên của BIGBANG đã dầm mưa bước ra sân khấu để trực tiếp gửi lời xin lỗi đến khán giả. Hình ảnh các nghệ sĩ đứng giữa trời mưa, đối mặt với hàng nghìn người hâm mộ vẫn nán lại, đã để lại nhiều xúc động. Đây được xem là lời chia sẻ chân thành trước tình huống bất khả kháng mà cả nhóm không mong muốn.

Trên mạng xã hội, G-DRAGON cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi đăng tải khoảnh khắc biểu diễn trong mưa trước thời điểm chương trình phải dừng lại. Anh còn thả icon thể hiện cảm xúc buồn và đáng tiếc, khiến người hâm mộ càng thêm đồng cảm với sự cố ngoài ý muốn này. Động thái nhỏ nhưng cho thấy tâm trạng nặng trĩu của nam nghệ sĩ sau khi đêm diễn không thể đi đến kết thúc trọn vẹn.

Việc hủy Day 2 concert tại Bangkok đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ BIGBANG, những người đã chờ đợi để chứng kiến màn trình diễn đặc biệt của nhóm. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết diễn biến quá xấu, quyết định dừng show là cần thiết để ưu tiên an toàn cho tất cả các bên liên quan.

Dù đêm nhạc phải khép lại sớm, tinh thần chuyên nghiệp và thái độ cầu thị của BIGBANG vẫn nhận được nhiều sự cảm thông từ khán giả. Khoảnh khắc nhóm bước ra xin lỗi giữa mưa đã trở thành hình ảnh đáng nhớ, phản ánh rõ sự gắn bó giữa nghệ sĩ và người hâm mộ trong một sự kiện đầy biến động.