BigBang hé lộ hậu trường chuẩn bị concert tại Hà Nội

Trong video hậu trường công bố ngày 15/10, G-Dragon, Taeyang và Daesung cùng trao đổi về mạch chương trình, thứ tự ca khúc, phối khí, vũ đạo và hình ảnh sân khấu.

Nhóm hướng đến danh sách tiết mục kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, cân bằng giữa những bản hit gắn với tên tuổi BigBang và các màn trình diễn giàu năng lượng. Các thành viên xem chuyến lưu diễn không chỉ là dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động mà còn là một “khởi đầu mới”.

Tour diễn có sự tham gia của đội ngũ sản xuất quốc tế. Mike Carson, người từng tham gia chỉ đạo sáng tạo chương trình biểu diễn giữa giờ Super Bowl năm 2025, đảm nhận dàn dựng chương trình. Trong khi đó, nhà thiết kế Es Devlin, người đứng sau lễ bế mạc Olympic London 2012, tham gia thiết kế sân khấu với hệ thống màn hình LED di động nặng khoảng 23 tấn.

3 thành viên BigBang trực tiếp tham gia xây dựng concert. Ảnh: Lotte

Lấy chủ đề vũ trụ làm cảm hứng, sân khấu kết hợp hình ảnh hành tinh, chòm sao, hiệu ứng ánh sáng, pháo hoa và giấy màu. Phần âm nhạc được hỗ trợ bởi ban nhạc live dưới sự dẫn dắt của giám đốc âm nhạc Wow Jones, từng làm việc với nhiều nghệ sĩ quốc tế như Usher, Post Malone và Rihanna.

Theo thông tin từ các đêm diễn đã tổ chức, concert kéo dài khoảng 2,5-3 tiếng, với hơn 30 ca khúc mỗi đêm. Trước khi đến Hà Nội, BigBang đã biểu diễn tại Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Anh và Đài Loan (Trung Quốc), Singapore theo lịch trình công bố của YG Entertainment.

Đây là chuyến lưu diễn đầu tiên của nhóm kể từ năm 2017, đồng thời được giới thiệu là tour sân vận động có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của BigBang.

Các thành viên nhóm nhạc BigBang. Ảnh: Lotte

Về lịch trình đến Việt Nam, thời điểm di chuyển của các thành viên hiện chưa được xác nhận. Trong những chặng trước, nhóm từng đến địa điểm biểu diễn khá sát ngày diễn: G-Dragon, Taeyang và Daesung khởi hành từ sân bay Incheon chiều 3/9, trước hai đêm concert tại Oakland ngày 4 và 5/9; tại Đài Bắc, các thành viên đến ngày 8/10, trước đêm diễn đầu tiên một ngày.

Với hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10, Hà Nội là điểm dừng tiếp theo trong tour “XX : COSMOS”, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trước màn trở lại sân khấu quy mô lớn của nhóm.