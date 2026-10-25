BigBang gây sốt khi nói tiếng Việt

Tối 25/10, đêm thứ hai của concert BigBang chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) thu hút khoảng 40.000 khán giả. Sân khấu tiếp tục được đầu tư lớn với màn hình LED khổng lồ, pháo hoa dày đặc cùng hệ thống âm thanh tiêu chuẩn quốc tế. Công tác tổ chức, an ninh cũng được thắt chặt, nâng cao hơn so với concert 1 để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ lẫn khán giả theo dõi.

Kịch bản của concert hai giống đêm mở màn diễn ra tối 24/10. Các thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung xuất hiện ấn tượng, trong những trang phục cá tính. Họ vẫy chào và cảm ơn khán giả Việt Nam.

BigBang trình diễn và giao lưu với hàng vạn khán giả ở concert 2.

Tiếp đó, các thành viên trình diễn những bản hit như Fantastic Baby, Hands Up, Tonight... Thủ lĩnh BigBang lần thứ hai đập đàn trên sân khấu, trong tiếng vỡ òa của hàng vạn người hâm mộ.

Trong màn giao lưu xen kẽ các tiết mục, các nghệ sĩ Hàn Quốc thân thiện nói chuyện, tương tác với fan bằng tiếng Việt đơn giản. Đáng chú ý, trong một khoảnh khắc, G-Dragon tỏ ra bẽn lẽn, ngại ngùng khi fan đồng loạt gọi anh là "anh Long". Sau đó, anh tự nhắc lại biệt danh trên bằng tiếng Việt.

Daesung hài hước khi tiếp tục dạy khán giả hát bằng tiếng Việt. Anh nhún nhảy, cười nói thoải mái trên sân khấu. Thành viên của BigBang cho biết anh "tuyệt đối ấn tượng" với những khoảnh khắc khó tin cùng năng lượng tuyệt vời của khán giả trong đêm concert mở màn ở Hà Nội. "Hà Nội, sẵn sàng chưa", Daesung nói bằng tiếng Việt.

Trong khi đó, Taeyang khiến đám đông reo hò không ngớt khi nói: "Fan Việt mãi đỉnh".

Các thành viên BigBang gửi lời cảm ơn fan Việt, bày tỏ rất thích năng lượng của khán giả Hà Nội. G-Dragon thậm chí đã "like" tất cả bài đăng, hình ảnh mà anh thấy về concert tại sân Mỹ Đình.

Những clip ghi lại các khoảnh khắc nhóm nhạc BigBang nói tiếng Việt, giao lưu thoải mái với khán giả đang viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Big Bang tổ chức concert thuộc Big Bang 2026 World Tour tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, trong hai ngày 24-25/10. Sự trở lại của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám nhanh chóng tạo nên làn sóng săn vé trong cộng đồng người hâm mộ.

Vừa qua, Big Bang phát hành ca khúc mới BiiiG, đồng thời khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Big Bang 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS với đội hình ba thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung.

G-Dragon hốt hoảng khi khán giả đồng loạt gọi 'anh Long' Thủ lĩnh BigBang ngại ngùng khi fan đồng loạt gọi là "anh Long". Sau đó, anh tự nhắc lại biệt danh trên bằng tiếng Việt.