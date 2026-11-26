Sức nóng của lễ trao giải MAMA Awards 2026 không chỉ dừng lại ở những màn trình diễn bùng nổ tại Nhật Bản mà còn lan rộng trên không gian mạng. Từ màn trình diễn ca khúc mới của BIGBANG, sân khấu kết hợp giữa ENHYPEN và bộ phim Dune: Part 3 cho đến chiến thắng Daesang của tân binh CORTIS, hàng loạt khoảnh khắc đã khiến người hâm mộ toàn cầu đổ xô tìm kiếm trên Google.

CORTIS

Diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11 tại nhà thi đấu Kyocera Dome, Osaka (Nhật Bản), MAMA Awards 2026 thu hút khoảng 90.000 khán giả đến tham dự trực tiếp. Bên cạnh sức nóng tại địa điểm tổ chức, chương trình còn được phát sóng trực tiếp trên YouTube, giúp người hâm mộ ở nhiều quốc gia theo dõi và tương tác với những diễn biến của lễ trao giải.

Đáng chú ý, sự quan tâm của khán giả không dừng lại sau khi các tiết mục kết thúc. Nhiều người tiếp tục tìm kiếm thông tin về nghệ sĩ, ca khúc mới, trang phục biểu diễn cũng như những giải thưởng được trao. Theo dữ liệu Google Trends trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 23/11, MAMA 2026 đã tạo ra nhiều đợt tăng trưởng đáng chú ý về lượng tìm kiếm trên toàn cầu.

Trong số những cái tên được quan tâm có BIGBANG, CORTIS, ENHYPEN, CL và Park Bo Gum.

Một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất tại MAMA 2026 chính là sân khấu kỷ niệm 20 năm ra mắt của BIGBANG. Nhóm nhạc huyền thoại Kpop đảm nhận phần trình diễn khép lại ngày thứ hai của lễ trao giải, mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.

Không chỉ xuất hiện với tư cách nghệ sĩ biểu diễn, BIGBANG còn được vinh danh tại hạng mục mới mang tên Best Music Video with YouTube với sản phẩm BiiiG. Đặc biệt, nhóm lần đầu tiên giới thiệu ca khúc mới mang tên GiiiRIP ngay trên sân khấu MAMA 2026.

Màn trình diễn nhanh chóng tạo nên sự chú ý trên các nền tảng trực tuyến. Theo Google Trends, ngay sau khi ca khúc được giới thiệu, từ khóa tiếng Anh "giiirip bigbang lyrics" ghi nhận mức độ tìm kiếm tăng vọt, trở thành một trong những từ khóa có xu hướng tăng trưởng đột biến (Breakout). Điều này cho thấy sức hút của BIGBANG vẫn duy trì mạnh mẽ sau hai thập kỷ hoạt động. Việc người hâm mộ lập tức tìm kiếm lời bài hát và thông tin về sản phẩm mới cũng phản ánh sự tò mò dành cho màn tái xuất của nhóm.

Bên cạnh đó, hình ảnh nhân vật hoạt hình Dooly (Chú khủng long Dooly) xuất hiện trong phần mở đầu sân khấu cũng thu hút sự chú ý từ khán giả quốc tế. Nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Hàn Quốc ra mắt từ năm 1983, được lồng ghép với câu chuyện về cỗ máy thời gian trong phần dàn dựng, mang đến cảm giác hoài niệm cho khán giả trong nước.

Trong khi đó, từ khóa tiếng Anh "dooly the little dinosaur" lại nhận được sự quan tâm từ người xem quốc tế. Đây là một tín hiệu đáng chú ý khi sức hút của sân khấu Kpop không chỉ đưa âm nhạc Hàn Quốc đến gần hơn với khán giả toàn cầu mà còn mở rộng sự chú ý đến những biểu tượng văn hóa đại chúng của quốc gia này.

Một trong những câu chuyện đáng chú ý khác tại MAMA 2026 là chiến thắng của CORTIS. Nhóm nhạc tân binh đã tạo nên dấu ấn lớn khi ca khúc REDRED được xướng tên tại hạng mục Song of the Year (Bài hát của năm), một trong bốn giải thưởng Daesang danh giá của chương trình.

Thành tích này càng gây chú ý khi CORTIS mới hoạt động khoảng 15 tháng kể từ thời điểm ra mắt. Chiến thắng trước những đối thủ đáng chú ý nhanh chóng đưa tên tuổi nhóm trở thành chủ đề được bàn luận trong cộng đồng người hâm mộ Kpop.

Dữ liệu Google Trends cho thấy những từ khóa như "cortis song of the year" hay "what awards did cortis win at mama 2026" ghi nhận mức độ quan tâm cao tại nhiều quốc gia. Thay vì chỉ theo dõi kết quả trao giải, khán giả còn chủ động tìm hiểu về thành tích và hành trình hoạt động của nhóm.

Đặc biệt, bài phát biểu nhận giải của thành viên Seonghyeon cũng trở thành một trong những khoảnh khắc được chú ý. Có thể thấy, MAMA 2026 đang trở thành cơ hội giúp CORTIS tiếp cận thêm nhiều khán giả quốc tế, đặc biệt là những người chưa từng biết đến nhóm trước đó.

Ở đêm trao giải đầu tiên, ENHYPEN cũng tạo nên một trong những sân khấu đáng nhớ với màn hợp tác lấy cảm hứng từ bộ phim Dune: Part 3. Nhóm mang đến tiết mục mang tên Paradise X Dune, kết hợp giữa âm nhạc Kpop, hình ảnh điện ảnh và video chúc mừng từ dàn diễn viên của bộ phim. Sự kết hợp độc đáo này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xem. Từ khóa "enhypen x dune" ghi nhận mức độ tìm kiếm nổi bật tại nhiều khu vực thuộc châu Á, châu Âu và châu Mỹ.

Việc kết hợp giữa một nhóm nhạc Kpop với thương hiệu điện ảnh quốc tế đã giúp sân khấu vượt ra khỏi phạm vi khán giả yêu nhạc. Những người quan tâm đến bộ phim cũng có thêm lý do tìm hiểu về ENHYPEN và màn trình diễn tại MAMA 2026.

Ngoài ra, ENHYPEN còn tiếp tục khẳng định vị thế khi giành giải Fans' Choice of the Year (Daesang do người hâm mộ bình chọn) năm thứ hai liên tiếp. Sau khi kết quả được công bố, những từ khóa như "what awards did enhypen win at mama 2026" và "did enhypen won daesang 2026" cũng gia tăng mức độ tìm kiếm tại nhiều quốc gia.

Trong khi đó, sân khấu của CL và ALLDAY PROJECT lại mang đến một màu sắc hoài niệm khi tái hiện những ca khúc đình đám của 2NE1. Sau 11 năm vắng bóng tại MAMA, CL trở lại sân khấu này và kết hợp cùng nhóm nhạc ALLDAY PROJECT trong hai bản hit Fire và I Am The Best.

Màn kết hợp giữa nghệ sĩ thuộc thế hệ Kpop thứ hai và nhóm nhạc mới đã tạo nên sự giao thoa thú vị giữa các thế hệ. Ngay sau tiết mục, từ khóa "2ne1 fire" bất ngờ trở thành từ khóa có xu hướng tìm kiếm tăng mạnh. Những cụm từ liên quan đến CL như "cl iconic lyrics" hay "cl say it to my face" cũng nhận được sự quan tâm.

Đáng chú ý, lượng tìm kiếm về ALLDAY PROJECT cũng tăng lên sau chương trình. Điều này cho thấy sân khấu không chỉ khơi gợi sự tò mò của khán giả về những ca khúc từng làm nên tên tuổi 2NE1 mà còn giúp nhóm nhạc trẻ tiếp cận thêm người nghe mới.

Không chỉ các nghệ sĩ âm nhạc, những gương mặt tham gia dẫn chương trình và trao giải cũng trở thành tâm điểm tìm kiếm.

Diễn viên Park Bo Gum đảm nhận vai trò MC xuyên suốt hai ngày diễn ra MAMA 2026. Anh cũng là đại sứ đầu tiên của lễ trao giải năm nay. Sự xuất hiện của nam diễn viên cùng phong thái dẫn dắt ổn định giúp anh nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả quốc tế.

Các từ khóa như "park bo gum" và "park bo gum mama" ghi nhận mức độ quan tâm đáng kể tại nhiều khu vực, trong đó có châu Á, châu Phi và Nam Mỹ - những thị trường có lượng khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc đông đảo.

Tương tự, diễn viên Kim Hye Soo cũng thu hút sự chú ý khi xuất hiện với tư cách người trao giải. Những từ khóa như "kim hye soo", "김혜수 마마" (Kim Hye Soo MAMA) và "마마 레드 카펫" (thảm đỏ MAMA) tiếp tục được người hâm mộ tìm kiếm sau chương trình.

Sự quan tâm dành cho Park Bo Gum và Kim Hye Soo cho thấy sức lan tỏa của MAMA không còn giới hạn trong cộng đồng yêu nhạc Kpop. Thông qua một sự kiện âm nhạc quy mô lớn, các nghệ sĩ điện ảnh và những gương mặt nổi tiếng của ngành giải trí Hàn Quốc cũng có cơ hội tiếp cận thêm khán giả quốc tế.

Nhìn chung, MAMA Awards 2026 cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong cách người hâm mộ toàn cầu tiêu thụ nội dung giải trí. Một màn trình diễn có thể tạo ra sức hút tại sân khấu trực tiếp, sau đó tiếp tục được lan truyền qua YouTube và chuyển hóa thành nhu cầu tìm kiếm thông tin trên Google.

Sau khi theo dõi chương trình, khán giả có xu hướng xem lại video sân khấu chất lượng 4K, tìm kiếm fancam, lời bài hát, thông tin giải thưởng hay thậm chí là trang phục mà thần tượng sử dụng. Google cũng giới thiệu các công cụ như Circle to Search để người dùng tra cứu trang phục, phong cách biểu diễn và AI Mode để tìm hiểu thông tin về nghệ sĩ, thành tích cũng như những nội dung liên quan.

Có thể nói, sức hút của Kpop hiện nay không chỉ được đo lường thông qua thành tích âm nhạc hay quy mô concert mà còn thể hiện qua khả năng tạo ra những cuộc thảo luận và nhu cầu khám phá nội dung trên phạm vi toàn cầu. Từ BIGBANG, ENHYPEN đến CORTIS, MAMA 2026 tiếp tục cho thấy âm nhạc Hàn Quốc đang mở rộng ảnh hưởng sang nhiều lĩnh vực văn hóa khác, từ điện ảnh, thời trang cho đến những biểu tượng giải trí mang tính hoài niệm.