BigBang đưa triển lãm kỷ niệm 20 năm đến TP.HCM sau concert thu hút 90.000 khán giả tại Hà Nội

VPShow, nền tảng văn hóa và giải trí do VPBank vận hành, đã chính thức thông báo trên trang Facebook về việc đưa triển lãm kỷ niệm 20 năm thành lập BIGBANG mang tên COSMOS đến TP.HCM. Tuy nhiên, thời gian tổ chức, địa điểm cụ thể và giá vé hiện vẫn chưa được công bố.

Triển lãm COSMOS sẽ tái hiện hành trình âm nhạc kéo dài 20 năm của BigBang, từ những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp đến các dấu ấn đáng nhớ cùng người hâm mộ.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng trên mạng xã hội. Một số người hâm mộ thậm chí kỳ vọng triển lãm có thể là tín hiệu cho một đêm concert encore của nhóm tại Việt Nam.

Đặc biệt, nhiều khán giả ở TP.HCM bày tỏ sự tiếc nuối vì không có cơ hội tham dự các buổi biểu diễn của BigBang tại Hà Nội vào tháng trước.

BigBang. Ảnh: fb BigBang

Ngày 24 và 25/10, BigBang đã tổ chức hai đêm concert chính thức đầu tiên tại Việt Nam ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kỷ niệm 20 năm ra mắt. Hai đêm diễn thu hút tổng cộng 90.000 khán giả, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động của nhóm tại thị trường Việt Nam.

Trước khi được công bố tại TP.HCM, triển lãm COSMOS đã diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc) từ ngày 24/8 đến 27/9, kết hợp giữa triển lãm PREQUEL và không gian trưng bày chính, thu hút hơn 45.000 lượt khách tham quan.

Sự kiện được thiết kế thành 11 khu vực theo chủ đề, sử dụng công nghệ trình chiếu đa phương tiện và tương tác để đưa người xem nhìn lại chặng đường âm nhạc của BigBang.

Ảnh: fb BigBang

Một số điểm nhấn gồm Cosmos Begins với màn trình diễn laser, Cosmic Signal sử dụng hệ thống màn hình đa phương tiện, Fragments trưng bày những hình ảnh độc quyền và Cosmic Echo ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trải nghiệm âm nhạc.

Đáng chú ý, tại khu vực Virtual Orbit, khách tham quan có thể trải nghiệm màn trình diễn ca khúc mới BiiiG bằng công nghệ thực tế ảo, quan sát các thành viên ở khoảng cách gần như đang tham dự một buổi hòa nhạc trực tiếp.

Việc BigBang đến TP.HCM mang đến cơ hội đặc biệt cho những người hâm mộ chưa thể gặp BigBang tại Hà Nội, đồng thời tiếp nối sức hút của nhóm tại Việt Nam trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập.