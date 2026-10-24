BIGBANG diễn ở Hà Nội: Những bản hit nào sẽ khiến fan Việt bùng nổ?

Trước khi đến Việt Nam, BIGBANG đã biểu diễn tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) từ ngày 9 đến 11/10 và Singapore trong hai đêm 17 và 18/10. Setlist tại những điểm dừng này phần nào hé lộ những ca khúc có thể xuất hiện trong hai đêm diễn ở Hà Nội, dù danh sách chính thức vẫn có khả năng thay đổi theo từng chặng.

Trong đêm diễn tại Singapore ngày 18/10, BIGBANG mở màn bằng Fantastic Baby, tiếp nối với Hands Up và Tonight. Những ca khúc có tiết tấu mạnh, giàu năng lượng này tạo không khí sôi động ngay từ đầu chương trình, đồng thời khơi gợi kỳ vọng về màn mở màn bùng nổ tại sân vận động Mỹ Đình.

Bên cạnh những bản nhạc khuấy động sân khấu, nhóm còn đưa vào chương trình loạt ca khúc gắn liền với các giai đoạn thành công trong sự nghiệp như Blue, Loser, If You, Bad Boy, Bae Bae, Haru Haru và Lies.

Đáng chú ý, một số tiết mục được trình diễn rút gọn tại Singapore, trong khi các đêm diễn ở Đài Bắc có sự khác biệt về thời lượng và cách sắp xếp. Điều này cho thấy ê-kíp có thể điều chỉnh chương trình tùy từng địa điểm, nhưng những ca khúc tiêu biểu vẫn giữ vai trò quan trọng trong tổng thể concert.

Với những khán giả đã đồng hành cùng BIGBANG từ thời Alive và MADE, sự trở lại của những bản hit này không chỉ mang đến không khí cuồng nhiệt mà còn gợi lại một giai đoạn đáng nhớ của K-pop.

Bên cạnh các tiết mục chung, XX : COSMOS còn dành không gian để từng thành viên thể hiện dấu ấn âm nhạc cá nhân.

Tại Singapore, Daesung trình diễn Universe, Wings, Hando-Chogua và Look at Me, Gwisun. Trong đó, Look at Me, Gwisun nổi bật với màu sắc vui nhộn, tạo sự tương phản thú vị với những bản ballad thường gắn liền với giọng hát của nam ca sĩ.

Taeyang mang đến ba tiết mục BAD, Ringa Linga và LIVE FAST DIE SLOW, thể hiện màu sắc R&B và hip-hop đặc trưng. Trong khi đó, G-Dragon lựa chọn POWER, Crayon và Crooked, những ca khúc làm nổi bật phong cách trình diễn cá tính, giàu năng lượng của trưởng nhóm.

Sự kết hợp giữa các tiết mục solo và phần trình diễn chung giúp chương trình không chỉ tái hiện những dấu ấn của BIGBANG mà còn cho thấy cá tính âm nhạc riêng của từng thành viên sau nhiều năm hoạt động.

Ở phần mang tên ACT III COSMOS, BIGBANG trở lại sân khấu với loạt ca khúc chung gồm Bang Bang Bang, Stupid Liar, Sober và We Like 2 Party. Trong đó, Bang Bang Bang là một trong những bản hit được kỳ vọng sẽ khuấy động khán đài Mỹ Đình, còn Sober mang đến màu sắc phóng khoáng, phù hợp với không khí concert sân vận động.

Setlist tại Singapore còn có BiiiG và HOME SWEET HOME. Đặc biệt, BiiiG được giới thiệu trong chương trình kỷ niệm 20 năm hoạt động của BIGBANG, trong khi HOME SWEET HOME gắn với những hoạt động âm nhạc gần đây của G-Dragon.

Phần encore gồm My Heaven, Sunset Glow, Last Farewell, Feeling, Flower Road và Still Life. Các ca khúc mang đến nhiều sắc thái, từ giai điệu tươi sáng, sôi động đến những bản nhạc giàu cảm xúc, gợi nhắc hành trình hoạt động của nhóm.

Trong số này, Still Life là một trong những tiết mục đáng chú ý bởi màu sắc trầm lắng, khác biệt với những bản hit thường được lựa chọn để đẩy cao không khí concert. Nếu được giữ lại trong chương trình tại Hà Nội, ca khúc có thể trở thành điểm nhấn cảm xúc của đêm diễn.

Theo lịch trình được công bố, BIGBANG sẽ biểu diễn tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10, dự kiến bắt đầu lúc 19h30 mỗi đêm. Sau Hà Nội, tour diễn tiếp tục đến Sydney vào ngày 31/10.

Với những gì đã diễn ra tại Đài Bắc và Singapore, người hâm mộ có cơ sở để kỳ vọng hai đêm concert tại Việt Nam sẽ kết hợp những bản hit kinh điển, các tiết mục solo và những ca khúc thuộc giai đoạn hoạt động gần đây. Tuy nhiên, setlist chính thức tại Mỹ Đình vẫn là điều cần chờ đợi khi chương trình diễn ra.