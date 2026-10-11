BIGBANG diễn concert kỷ niệm 20 năm, Châu Kiệt Luân bất ngờ xuất hiện phía sau hậu trường

BIGBANG bắt đầu chuỗi 3 đêm concert tại Taipei Dome từ ngày 9/10, đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động. Theo truyền thông Đài Loan, 3 đêm diễn dự kiến thu hút khoảng 120.000 khán giả. Riêng đêm mở màn, nhóm trình diễn 32 ca khúc trước khoảng 40.000 người hâm mộ, tạo nên bầu không khí sôi động.

Sự kiện còn quy tụ nhiều gương mặt trong giới giải trí. Đáng chú ý, nam ca sĩ Châu Kiệt Luân không chỉ gửi lẵng hoa chúc mừng mà còn trực tiếp đến hậu trường gặp gỡ G-Dragon, Taeyang và Daesung sau khi chương trình kết thúc.

Trên Instagram, Châu Kiệt Luân chia sẻ hình ảnh chụp chung với ba thành viên BIGBANG bên lẵng hoa do anh gửi tặng. Nam ca sĩ viết bằng tiếng Anh: "Nice to see you guys! Congratulations!" (Rất vui được gặp các bạn! Xin chúc mừng!). Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt trong bối cảnh mối quan hệ giữa Châu Kiệt Luân và G-Dragon từ lâu đã nhận được nhiều chú ý.

Châu Kiệt Luân và G-Dragon từng nhiều lần có dịp gặp gỡ tại các sự kiện quốc tế. Mối liên hệ giữa hai nghệ sĩ được nhắc đến từ năm 2019, khi Châu Kiệt Luân chia sẻ hình ảnh mang đôi giày hoa cúc thuộc thương hiệu thời trang cá nhân của G-Dragon, đồng thời gửi lời cảm ơn đến nam rapper Hàn Quốc.

Sau đó, cả hai tiếp tục có những lần xuất hiện chung tại Tuần lễ thời trang Paris. Dù theo đuổi những hướng đi âm nhạc khác nhau, họ có điểm chung ở sức ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng và sự quan tâm dành cho thời trang, nghệ thuật.

Tháng 7/2025, sau khi kết thúc concert cá nhân tại Đài Bắc, G-Dragon được cho là đã đến nhà riêng của Châu Kiệt Luân. Để chào đón người bạn đến từ Hàn Quốc, nam ca sĩ chuẩn bị một lẵng hoa cúc họa mi, loài hoa gắn liền với hình ảnh và thương hiệu của G-Dragon.

Hai nghệ sĩ sau đó cùng đứng ngoài ban công, nâng ly ngắm nhìn khung cảnh Đài Bắc về đêm. Châu Kiệt Luân đăng tải hình ảnh cuộc gặp gỡ lên mạng xã hội kèm dòng chú thích: "Ngôn ngữ giao tiếp của chúng tôi là nghệ thuật và rượu vang", cùng bản tiếng Anh: "Our language of communication is art and wine".

Khoảnh khắc đời thường cho thấy sự đồng điệu giữa hai nghệ sĩ, đồng thời khiến người hâm mộ thích thú trước mối quan hệ vượt ra ngoài những lần gặp gỡ tại sự kiện công khai.

Trong lần BIGBANG trở lại Đài Loan biểu diễn nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt, Châu Kiệt Luân tiếp tục gửi lời chúc đến nhóm bằng lẵng hoa trang trí bóng bay màu vàng, kèm thông điệp "Have a great show!" (Chúc buổi diễn thành công!). Việc trực tiếp đến hậu trường gặp các thành viên càng cho thấy sự quan tâm của nam ca sĩ dành cho nhóm nhạc Hàn Quốc.

Bên cạnh Châu Kiệt Luân, nghệ sĩ A-Ken cũng góp mặt tại concert của BIGBANG và chia sẻ câu chuyện hậu trường thú vị trên mạng xã hội.

Theo A-Ken, anh đến sự kiện theo lời mời của Hannah Quinlivan (Côn Lăng), vợ Châu Kiệt Luân. Trước đó, cô đã nhắc anh chuẩn bị bánh dứa - món bánh đặc sản nổi tiếng của Đài Loan bởi Taeyang yêu thích món ăn này. A-Ken vì thế mang bánh đến tặng các thành viên BIGBANG.

Trong bài đăng, A-Ken cảm ơn sự chu đáo của Côn Lăng, đồng thời không quên trêu đùa Châu Kiệt Luân: "Nhưng mà… nếu hôm nay không phải vì bánh dứa thì anh có mời tôi đến không? Thôi kệ, Hannah vẫn là tốt nhất!".

Lời nói đùa nhanh chóng tạo nên điểm nhấn bên lề concert. Câu chuyện không chỉ mang đến góc nhìn gần gũi về những tương tác giữa các nghệ sĩ mà còn cho thấy sự chuẩn bị chu đáo của những người bạn dành cho BIGBANG trong dịp đặc biệt.

Sau hai thập kỷ hoạt động, BIGBANG vẫn là một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng đáng kể của Kpop. Chuỗi concert tại Đài Bắc không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nhóm mà còn thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ quốc tế.

Trong khi người hâm mộ tập trung vào những màn trình diễn trên sân khấu, các cuộc gặp gỡ phía sau hậu trường cũng góp phần tạo nên sức nóng cho sự kiện. Từ lời chúc mừng của Châu Kiệt Luân đến món quà bánh dứa của A-Ken, những chi tiết nhỏ đã khiến dịp kỷ niệm 20 năm của BIGBANG trở nên đáng nhớ hơn.