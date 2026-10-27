BIGBANG đến diễn, Hà Nội đón 220.000 lượt khách, thu 750 tỷ đồng

Chuyến lưu diễn mang tên BIGBANG 2026-2027 World Tour (XX: Cosmos) của nhóm nhạc nam đình đám dự kiến đi qua 19 thành phố với 33 buổi diễn, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Theo nhận định của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đây là sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế có quy mô lớn trong năm 2026. Chương trình đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của công chúng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với hoạt động du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Kết quả tổ chức sự kiện góp phần khẳng định tiềm năng, sức hấp dẫn của Hà Nội trong thu hút các chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế, đồng thời đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, tổ chức và bảo đảm an toàn tại các sự kiện đông người.

Chương trình thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng và truyền thông trong nước, quốc tế.

Sự kiện thu hút khán giả trong nước và quốc tế. Ảnh: Thu Hiền

Chiều 27/10, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội thông tin: Chỉ tính riêng 2 ngày 23-24/10/2026, Hà Nội đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt.

Nhu cầu đi lại, mua sắm, dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng cao; lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp 4 lần.

Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3 - 5 sao trên địa bàn đạt từ 75% đến 100%. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp sự kiện diễn ra được ước tính khoảng 750 tỷ đồng.

Hai đêm diễn vào 24-25/10/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình "BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX : COSMOS" thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong nước và quốc tế.

Trong thời gian tới, Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, phối hợp tổ chức và bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế; phát huy hiệu quả liên kết giữa văn hóa, du lịch và dịch vụ; phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, hướng tới xây dựng Thủ đô trở thành điểm đến của những sự kiện văn hóa, giải trí chuyên nghiệp, an toàn, văn minh và giàu sức lan tỏa.

Năm 2023, chương trình "Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BlackPink 2023" diễn ra tại Hà Nội cũng thu hút lượng khách lớn và đạt doanh thu ấn tượng.

Trong 2 ngày diễn ra chuyến lưu diễn của BlackPink tại sân vận động Mỹ Đình, khoảng 170.000 khách đã đến Hà Nội, trong đó khách quốc tế đạt hơn 30.000 lượt. Khoảng 65% khách quốc tế có lưu trú, chủ yếu từ các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Australia.

Trong 2 đêm diễn, các khách sạn quanh khu vực biểu diễn tăng 20% công suất buồng phòng so với ngày cuối tuần các tuần trước đó. Riêng ngày 29/7, nhiều nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn trong tình trạng kín phòng. Ngoài ra, lượng tìm kiếm đặt phòng tại Hà Nội tăng 10 lần so với tuần trước đó. Công suất buồng phòng trong tháng 7 của các khách sạn trên địa bàn đạt 60,8%. Tổng thu từ khách du lịch trong 2 ngày diễn ra đêm nhạc đó là khoảng 630 tỷ đồng.