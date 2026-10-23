BIGBANG đang khởi hành đến Hà Nội (Việt Nam)

Vào chiều ngày 23/10 (giờ Hàn Quốc), các thành viên nhóm BIGBANG gồm G-DRAGON, Taeyang và Daesung đã khởi hành đến Hà Nội, Việt Nam, thông qua Nhà ga số 2 của Sân bay Quốc tế Incheon (tọa lạc tại Unseo-dong, Jung-gu, Incheon) để tham dự một điểm dừng trong khuôn khổ chuyến lưu diễn BIGBANG 2026 - 2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] IN HANOI.

G-Dragon xuất hiện với phong cách thời trang sân bay đầy lịch lãm, diện chiếc áo khoác dài màu đen phối cùng quần jeans ống rộng. Cách quàng khăn đặc trưng của anh cũng là một điểm nhấn nổi bật.

Các thành viên Taeyang (bên trái) và Daesung của BIGBANG đang tiến về khu vực khởi hành.

BIGBANG, nhóm nhạc ra mắt vào tháng 8/2006, đang kỷ niệm 20 năm hoạt động trong năm nay. Trong suốt hai thập kỷ sự nghiệp, họ đã khẳng định vị thế là một nhóm nhạc thần tượng tiêu biểu của thế hệ thứ hai, với hàng loạt bản hit đình đám như Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Lies, Last Dance và Last Farewell.

Light Stick chính thức phiên bản kỷ niệm 20 năm, biểu tượng cho hành trình bất tận giữa BIGBANG và V.I.P thông qua âm nhạc.