BIGBANG đang khởi hành đến Hà Nội (Việt Nam)
BIGBANG đã khởi hành đến Hà Nội, Việt Nam thông qua Sân bay Quốc tế Incheon (ICN) để thực hiện lịch trình cho chuyến lưu diễn thế giới 'BIGBANG 2026-2027 'XX : COSMOS'.
Vào chiều ngày 23/10 (giờ Hàn Quốc), các thành viên nhóm BIGBANG gồm G-DRAGON, Taeyang và Daesung đã khởi hành đến Hà Nội, Việt Nam, thông qua Nhà ga số 2 của Sân bay Quốc tế Incheon (tọa lạc tại Unseo-dong, Jung-gu, Incheon) để tham dự một điểm dừng trong khuôn khổ chuyến lưu diễn BIGBANG 2026 - 2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] IN HANOI.
BIGBANG, nhóm nhạc ra mắt vào tháng 8/2006, đang kỷ niệm 20 năm hoạt động trong năm nay. Trong suốt hai thập kỷ sự nghiệp, họ đã khẳng định vị thế là một nhóm nhạc thần tượng tiêu biểu của thế hệ thứ hai, với hàng loạt bản hit đình đám như Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Lies, Last Dance và Last Farewell.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/truc-tiep-bigbang-dang-khoi-hanh-den-ha-noi-viet-nam-post1888002.tpo