BigBang cúi đầu xin lỗi vì phải hủy show đột ngột ở Thái Lan

Tối 8/11, đêm thứ hai của concert BigBang chính thức diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Khi các thành viên đang trình diễn những bản hit đình đám, thời tiết bỗng đổ mưa to, gió lớn. Dưới khán đài, hàng nghìn người hỗn loạn tìm chỗ trú. Một bộ phận khán giả cũng nhanh chóng mặc áo mưa, che ô để tiếp tục theo dõi chương trình.

Song thời tiết ngày càng chuyển biến xấu. Trước tình hình đó, BigBang được ê-kíp đưa vào bên trong. Ban tổ chức chương trình phát thông báo về việc hủy show để đảm bảo an toàn.

BigBang phải hủy show vì mưa lớn.

"Vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chương trình sẽ bị huỷ. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm của các bạn. Vui lòng giữ bình tĩnh, tuân thủ mọi hướng dẫn an toàn từ nhân viên và rời khỏi sân vận động", theo thông báo từ ban tổ chức.

Sau đó, ba thành viên của BigBang bước ra sân khấu và cúi đầu xin lỗi khán giả vì sự cố bất ngờ dẫn tới hủy show.

Theo thông báo mới nhất từ phía đơn vị tổ chức, khán giả sẽ được hoàn tiền vé. BTC sẽ sớm thông báo chi tiết thời gian, quy trình và mong khán giả thông cảm.

Một ngày trước, đêm mở màn của concert BigBang ở Bangkok cũng gặp mưa lớn. Song chương trình vẫn kết thúc trọn vẹn và thu hút hàng nghìn người hâm mộ theo dõi.

Trước khi đến Thái Lan, BigBang cũng có hai đêm concert tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, trong hai ngày 24-25/10. Sự trở lại của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám nhanh chóng tạo nên làn sóng săn vé trong cộng đồng người hâm mộ.

Vừa qua, Big Bang phát hành ca khúc mới BiiiG, đồng thời khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Big Bang 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS với đội hình ba thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung.