Những động thái mới liên quan đến BIGBANG tại thị trường Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ Kpop, đồng thời làm dấy lên kỳ vọng về khả năng nới lỏng lệnh hạn chế Hallyu (Hàn lưu) kéo dài suốt nhiều năm qua. Đáng chú ý, Tencent Music Entertainment Group (TME) mới đây xác nhận đã đạt được các thỏa thuận chiến lược với những hãng giải trí Kpop hàng đầu về hoạt động tổ chức biểu diễn trực tiếp.

Theo thông tin được công bố trong báo cáo kết quả kinh doanh quý III hôm 17/11, Tencent Music tiết lộ đã phối hợp triển khai chiến dịch kỷ niệm 20 năm ra mắt của BIGBANG tại Trung Quốc. Hoạt động bao gồm các chiến dịch quảng bá trực tuyến và chuỗi triển lãm hàng hóa lưu niệm (merchandise) tại hàng chục thành phố ở Trung Quốc đại lục.

Tại buổi họp công bố kết quả kinh doanh cùng ngày, Chủ tịch Tencent Music Cussion Pang xác nhận chuỗi hoạt động ngoại tuyến này được tổ chức tại các trung tâm thương mại lớn thuộc 19 thành phố. Thông qua sự kiện, đơn vị ghi nhận hiệu quả trong việc thúc đẩy lượt nghe những ca khúc cũ của BIGBANG cũng như doanh số bán các sản phẩm kỷ niệm.

Đáng chú ý, trong số những hoạt động liên quan đến nghệ sĩ Kpop được đề cập trong báo cáo, BIGBANG là trường hợp duy nhất được xác nhận tổ chức sự kiện ngoại tuyến tại Trung Quốc đại lục. Đây được xem là diễn biến đáng quan tâm trong bối cảnh các hoạt động văn hóa Hàn Quốc tại thị trường tỷ dân vẫn chịu nhiều hạn chế.

Lệnh hạn chế Hallyu bắt đầu được nhắc đến sau quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Hàn Quốc vào năm 2016. Dù phía Trung Quốc chưa từng chính thức thừa nhận sự tồn tại của lệnh cấm này, nhiều hoạt động biểu diễn, phát hành và quảng bá sản phẩm văn hóa Hàn Quốc tại quốc gia này đã gặp không ít trở ngại trong suốt một thập kỷ qua.

Đáng chú ý, những hoạt động kỷ niệm 20 năm của BIGBANG tại Trung Quốc được triển khai trước khi nhóm tổ chức chuỗi concert tại Hong Kong. Từ ngày 13 đến 17/11, BIGBANG thực hiện bốn đêm diễn tại sân vận động Kai Tak, thu hút hơn 150.000 khán giả theo thống kê từ phía địa điểm tổ chức.

Ngày 9/11, Tencent Music cũng giới thiệu không gian kỷ niệm 20 năm BIGBANG tại trung tâm thương mại Peak Galleria ở Hong Kong, gọi đây là điểm dừng chân cuối cùng trong chuỗi hoạt động. Sự kiện này được phân biệt với triển lãm truyền thông COSMOS do YG Entertainment tổ chức.

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động dành riêng cho BIGBANG, thông tin đáng chú ý nhất trong buổi họp công bố kết quả kinh doanh của Tencent Music nằm ở kế hoạch hợp tác với các công ty giải trí Hàn Quốc.

Cụ thể, khi được hỏi về triển vọng của thị trường Kpop, ban lãnh đạo Tencent Music cho biết doanh nghiệp đã đạt được những thỏa thuận chiến lược với các hãng giải trí hàng đầu Hàn Quốc liên quan đến việc tổ chức các buổi biểu diễn trực tiếp. Tuy nhiên, tên những công ty tham gia cũng như địa điểm tổ chức các chương trình vẫn chưa được tiết lộ.

Đại diện Tencent Music đồng thời cho biết khán giả có thể kỳ vọng sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ quốc tế hơn trong quý IV/2026 và năm 2027. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi nếu các kế hoạch được triển khai tại Trung Quốc đại lục, đây có thể trở thành tín hiệu đáng chú ý đối với hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ Hàn Quốc tại thị trường này.

Bên cạnh đó, Tencent Music cũng xác nhận gia hạn hợp đồng hợp tác với HYBE - công ty quản lý của BTS. Doanh nghiệp này còn sở hữu quyền phát hành sớm 30 ngày đối với một số sản phẩm âm nhạc mới của các nghệ sĩ hàng đầu, trong đó có đĩa đơn mới nhất của Jisoo (BLACKPINK).

Đáng chú ý, chỉ một ngày sau khi Tencent Music công bố báo cáo kinh doanh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Thâm Quyến. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn hai nước từng bước thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa lành mạnh và có lợi cho cả hai bên.

Dù chưa có thông báo chính thức về việc Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đối với làn sóng Hallyu, những diễn biến liên tiếp từ hoạt động kỷ niệm 20 năm BIGBANG đến các thỏa thuận chiến lược giữa Tencent Music và những hãng giải trí Kpop đang mở ra nhiều kỳ vọng mới.

Trong bối cảnh BIGBANG chuẩn bị bước vào giai đoạn kỷ niệm cột mốc 20 năm hoạt động, nhóm có thể trở thành một trong những cái tên đáng chú ý trong câu chuyện đưa Kpop trở lại thị trường Trung Quốc. Hiện tại, triển lãm COSMOS tại Hong Kong vẫn tiếp tục mở cửa đón khách đến ngày 27/12.