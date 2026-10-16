BIGBANG, CL góp mặt trong đội hình biểu diễn tại MAMA 2026

Ngày 16/10, ban tổ chức MAMA Awards 2026 công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn đợt hai, bổ sung 14 nghệ sĩ và nhóm nhạc vào chương trình. Đáng chú ý, sự xuất hiện của BIGBANG, CL và IVE nhanh chóng trở thành tâm điểm, khi đội hình năm nay hướng đến việc kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ Kpop trên cùng một sân khấu.

Theo thông tin được công bố, MAMA Awards 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11 tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản. Chương trình được chia thành hai phần mang tên Chapter 1 và Chapter 2, với danh sách nghệ sĩ biểu diễn riêng biệt cho từng ngày.

Ở Chapter 1, diễn ra ngày 20/11, đội hình biểu diễn đợt hai có sự tham gia của ALLDAY PROJECT, CL, Hearts2Hearts, LNGSHOT, MODYSSEY và TREASURE. Bên cạnh đó, các nhân vật thuộc chương trình thi đấu vũ đạo của Mnet mang tên Street World Fighter: Directors' War cũng sẽ góp mặt, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn chú trọng vào vũ đạo và khả năng dàn dựng sân khấu.

Sự xuất hiện của CL là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Từng được biết đến với hình ảnh cá tính và phong cách biểu diễn mạnh mẽ, nữ nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ tạo nên màu sắc riêng tại lễ trao giải năm nay. Trong khi đó, TREASURE tiếp tục có cơ hội thể hiện khả năng trình diễn trước khán giả quốc tế, còn các nhóm nhạc trẻ như ALLDAY PROJECT và Hearts2Hearts góp phần mở rộng bức tranh âm nhạc của chương trình.

Đến Chapter 2, diễn ra ngày 21/11, BIGBANG sẽ là một trong những cái tên được quan tâm nhất. Cùng xuất hiện trong đêm diễn này còn có IVE, izna, KO1KEYZ, Hwasa của MAMAMOO, WOODZ (Cho Seung Youn) và &TEAM.

Trong đội hình trên, BIGBANG mang đến dấu ấn của một nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của Kpop, trong khi IVE đại diện cho thế hệ nghệ sĩ nữ đang xây dựng vị thế trên thị trường quốc tế. Hwasa và WOODZ cũng bổ sung màu sắc của những nghệ sĩ hoạt động cá nhân, tạo nên sự đa dạng về phong cách âm nhạc.

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ khi BIGBANG ra mắt. Sự góp mặt của nhóm tại MAMA Awards vì thế càng thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh các thành viên vẫn duy trì sức hút riêng và tiếp tục được người hâm mộ quan tâm. Màn trình diễn của BIGBANG được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn của đêm trao giải thứ hai.

Trước khi công bố đội hình đợt hai, ban tổ chức đã xác nhận danh sách nghệ sĩ biểu diễn đầu tiên. Ở Chapter 1 ngày 20/11, các nghệ sĩ được công bố trước đó gồm ALPHA DRIVE ONE, BABYMONSTER, ENHYPEN, ILLIT, INI, NCT WISH và RESCENE.

Trong khi đó, Chapter 2 ngày 21/11 có sự góp mặt của CORTIS, KiiiKiii, LE SSERAFIM, Nayeon của TWICE và ZEROBASEONE.

Việc kết hợp các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cho thấy định hướng xây dựng một chương trình có phạm vi âm nhạc rộng, từ những tên tuổi đã tạo dựng vị thế trong ngành đến các nhóm nhạc trẻ đang thu hút sự chú ý. Theo danh sách được công bố, chương trình hiện có 26 nghệ sĩ và nhóm nhạc tham gia biểu diễn, bao gồm những cái tên thuộc cả hai đợt công bố. Đây cũng là cơ sở để MAMA Awards 2026 tạo nên những màn kết hợp đa dạng, đồng thời mở ra khả năng khán giả được chứng kiến các phong cách trình diễn khác nhau trong cùng một sự kiện.

MAMA Awards 2026 lựa chọn chủ đề "A MUSIC INTERSTELLAR", hướng đến ý tưởng kết nối âm nhạc vượt qua giới hạn về thời gian và không gian. Với định hướng này, chương trình đặt mục tiêu đưa những dấu ấn của Kpop trong quá khứ, hiện tại và tương lai cùng xuất hiện trong một không gian biểu diễn.

Sự góp mặt của BIGBANG và CL bên cạnh những đại diện thế hệ mới như Hearts2Hearts, IVE hay izna phần nào phản ánh tinh thần đó. Thay vì chỉ tập trung vào các nghệ sĩ đang nổi bật, chương trình còn tạo cơ hội để những tên tuổi có dấu ấn lâu năm cùng hiện diện với lớp nghệ sĩ kế tiếp.

Bên cạnh đội hình biểu diễn, MAMA Awards 2026 cũng nhận được sự quan tâm từ hoạt động đề cử và bình chọn của người hâm mộ trên toàn cầu. Lễ trao giải có lịch sử từ năm 1999, ban đầu mang tên Giải thưởng Video âm nhạc, sau đó mở rộng quy mô thành một sự kiện âm nhạc châu Á vào năm 2009 và đổi mới thương hiệu thành MAMA Awards vào năm 2022.

Với hai đêm diễn tại Kyocera Dome Osaka vào ngày 20 và 21/11, MAMA Awards 2026 đang dần hoàn thiện đội hình nghệ sĩ tham gia. Sự kết hợp giữa những tên tuổi gắn liền với các giai đoạn phát triển của Kpop và các đại diện thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tạo nên một sự kiện đa dạng về âm nhạc, hình ảnh và phong cách trình diễn.

Người hâm mộ hiện tiếp tục chờ đợi những thông báo tiếp theo từ ban tổ chức, đặc biệt là khả năng xuất hiện thêm các nghệ sĩ trong đội hình biểu diễn chính thức của lễ trao giải năm nay.