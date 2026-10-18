BIGBANG chưa lên sân khấu, cuộc chi tiêu của người hâm mộ đã bắt đầu

Hoài Phương, 29 tuổi, sống tại TP.HCM, dự tính dành khoảng 40 triệu đồng cho chuyến đi cùng vợ ra Hà Nội xem BIGBANG, gồm vé, di chuyển, ăn ở và trang phục. Với Bùi Hằng, 34 tuổi, ở Hà Nội, khoản dự tính khoảng 15 triệu đồng dành cho vé, trang phục và trang điểm. Đây là ngân sách của hai khán giả được phỏng vấn, không phải mức chi bình quân của người xem.

Hai câu chuyện được công bố ngày 18.10, trước các đêm diễn dự kiến tổ chức ngày 24 và 25.10 tại sân vận động Mỹ Đình. Với những người đã nghe nhóm từ thuở đi học, cơ hội gặp G-Dragon, Taeyang và Daesung trên cùng sân khấu mang theo ký ức của nhiều năm.

Concert BIGBANG dự kiến diễn ra ngày 24, 25.10 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: VP Bank

Người hâm mộ đã lớn lên cùng khả năng chi trả

Điều đáng chú ý không nằm ở việc một người bỏ ra bao nhiêu tiền, mà ở thứ họ muốn nhận lại. Với khán giả lâu năm, một ca khúc có thể gắn với những buổi nghe nhạc sau giờ học, một nhóm bạn hoặc quãng đời đã qua. Đến concert, họ tìm một trải nghiệm mà bản ghi âm trên điện thoại không thể thay thế hoàn toàn.

Nhận định được đưa ra trong bài phỏng vấn cho thấy một bộ phận người theo dõi nhóm từ thời học sinh, sinh viên nay đã đi làm, có thu nhập và khả năng tự quyết định chi tiêu. Sự trưởng thành của cộng đồng người hâm mộ vì thế là một phần của sức mua.

Tuy nhiên, ý nghĩa cá nhân không làm ngân sách trở nên vô hạn. Với người ở xa, giá vé chỉ là khoản đầu tiên. Một chuyến đi cần được tính bằng tổng chi phí, kể cả di chuyển sau chương trình, bữa ăn, nơi nghỉ và phần dự phòng. Cảm xúc giúp giải thích quyết định mua, còn khả năng tài chính quyết định lựa chọn ấy có dễ chịu sau khi đêm nhạc kết thúc hay không.

Cửa hàng mở trước, trải nghiệm bắt đầu trước

Theo kế hoạch được công bố trước sự kiện, các điểm bán vật phẩm chính thức bắt đầu hoạt động từ ngày 17.10. Danh mục có gần 70 dòng sản phẩm, trong đó có lightstick kỷ niệm 20 năm và áo phông phiên bản Hà Nội. Lịch bán tại VPBank Flagship kéo dài đến 25.10, tại The Garden Shopping Mall đến 23.10; hai ngày diễn có điểm bán ở Mỹ Đình.

Chiếc áo mang tên thành phố hay vật phẩm gắn với một cột mốc cho thấy trải nghiệm concert được thiết kế từ trước lúc sân khấu sáng đèn. Khán giả mua thứ có thể dùng trong đêm diễn, rồi mang về như dấu tích của chuyến đi. Với người làm công nghiệp văn hóa, đây là cách tạo thêm sản phẩm từ cùng một nội dung và cộng đồng công chúng.

Nhưng sản phẩm có ý nghĩa không đồng nghĩa mọi món đều cần mua. Người hâm mộ nên xác định trước khoản dành cho vật phẩm, kiểm tra lịch và điều kiện tại điểm bán chính thức. Một món đồ được chọn vì thật sự yêu thích sẽ giữ kỷ niệm tốt hơn khoản chi phát sinh chỉ vì sợ mình là người duy nhất không có.

Thành phố được hưởng gì ngoài một sân vận động đông người?

Thông tin đăng ngày 17.10 trên cổng Bộ VHTTDL dẫn dữ liệu Trip.com cho biết lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23-26.10 tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Đây là ghi nhận của nền tảng được dẫn, không phải thống kê toàn bộ thị trường hàng không hay bằng chứng mọi chuyến đi đều vì concert.

Dẫu vậy, mối nối giữa âm nhạc và du lịch đã hiện ra rất cụ thể: một quyết định xem biểu diễn kéo theo nhu cầu đi lại, lưu trú và ăn uống. Phần cơ hội còn lại tùy thuộc thành phố có khiến khán giả muốn ở thêm, ghé thêm một điểm đến và quay lại vào dịp khác hay không.

Đó có thể là một buổi tham quan bảo tàng trước giờ diễn, một món ăn được giới thiệu tử tế hay một chuyến trở về khách sạn thuận tiện. Những trải nghiệm nhỏ ấy góp vào ký ức về Hà Nội. Nghệ sĩ đưa người hâm mộ đến sân khấu; chất lượng dịch vụ và đời sống văn hóa của thành phố quyết định điều họ mang theo ngoài những bài hát.