BigBang buộc hủy concert tại Bangkok giữa chừng vì mưa lớn và giông sét

BigBang gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung đã tổ chức các buổi hòa nhạc tại sân vận động Quốc gia Rajamangala ở Bangkok trong hai ngày 7 và 8/11.

Buổi diễn ngày 8/11 ban đầu diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng sau đó bị gián đoạn khi thời tiết chuyển biến xấu, mưa lớn kèm gió mạnh xuất hiện.

Nhiều video ghi lại cảnh các thành viên BigBang tiếp tục trình diễn dưới cơn mưa lớn nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tình hình thời tiết ngày càng nguy hiểm khiến chương trình không thể tiếp tục.

Khi thông báo dừng buổi biểu diễn, các thành viên bày tỏ sự tiếc nuối trước khán giả. Họ chia sẻ: “Chúng tôi đã đến lúc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng buổi biểu diễn vì lý do an toàn. Chúng tôi cũng rất vui vì trời không mưa khi chúng tôi bắt đầu”.

BigBang. Ảnh: YG Entertainment

Các thành viên cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì sự cố ngoài ý muốn: “Chúng tôi nghĩ mọi người chắc hẳn đang rất thất vọng. Chúng tôi muốn tạo ra một cơ hội khác để gặp lại tất cả các bạn, hy vọng là vào một ngày đẹp trời”. Họ nói thêm rằng bản thân cũng thực sự không muốn rời khỏi sân khấu.

BIGBANG giải thích việc hủy chương trình là quyết định cần thiết sau khi nhận được cảnh báo về tình trạng sấm sét nghiêm trọng. “Chúng tôi được thông báo rằng có quá nhiều sấm sét, khiến việc tiếp tục biểu diễn trở nên vô cùng nguy hiểm đối với sự an toàn của mọi người. Chúng tôi rất muốn tiếp tục biểu diễn, nhưng sự an toàn của tất cả mọi người là ưu tiên hàng đầu”, các thành viên chia sẻ.

Cùng ngày, G-Dragon cũng đăng tải thông điệp trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, bày tỏ sự thất vọng và tiếc nuối khi không thể hoàn thành buổi diễn.

Nam ca sĩ viết: “Tôi biết nhiều người trong số các bạn chắc hẳn đã chờ đợi điều này, vì vậy tôi thực sự thất vọng và đau lòng. Trên hết, sự an toàn của mọi người là ưu tiên hàng đầu, vì vậy hãy chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau”.

Về phía ban tổ chức, toàn bộ khán giả đã mua vé cho buổi biểu diễn ngày 8/11 sẽ được hoàn tiền do chương trình bị hủy.

Sự cố khiến nhiều người hâm mộ không khỏi thất vọng, đặc biệt là những khán giả đã di chuyển một quãng đường dài để có mặt tại sân vận động Rajamangala. Một số người bình luận: “Tôi đã đi hai chuyến bay chỉ để xem BigBang” và “Có cách nào để tổ chức lại buổi hòa nhạc không?”.

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng bày tỏ sự cảm thông với các thành viên, cho rằng BigBang đã nỗ lực hết sức để hoàn thành chương trình nhưng không thể tiếp tục vì tình hình quá nguy hiểm.

Một số bình luận viết: “BIGBANG đã lên tiếng xin lỗi vì hủy show, trời ơi!”, “BigBang thực sự đã cố gắng biểu diễn nhưng điều đó không an toàn cho mọi người”.

Một khán giả khác cho biết các thành viên vẫn tiếp tục hát nhiều ca khúc giữa cơn mưa lớn. Tuy nhiên, tình hình trở nên đáng lo ngại khi micro ngừng hoạt động và một số thiết bị trên sân khấu suýt bị đổ.

Trước những rủi ro ngày càng tăng, việc dừng chương trình được xem là lựa chọn cần thiết để bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ, ê-kíp và toàn bộ khán giả.