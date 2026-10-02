BIGBANG, BLACKPINK, SHINee được đặt tên rừng tại Seoul

Không chỉ xuất hiện trên các sân khấu hay bảng xếp hạng âm nhạc, tên tuổi của nhiều nghệ sĩ K-pop giờ đây còn được gắn với những mảng xanh giữa lòng Seoul. Thông qua một dự án cộng đồng của nền tảng âm nhạc Melon, BIGBANG, AKMU, BLACKPINK và SHINee đã có những khu rừng mang tên mình tại thủ đô Hàn Quốc.

Theo Singlelist, Melon vừa hoàn thành thêm bốn khu rừng mới dành cho các nghệ sĩ. Trong đó, BIGBANG 1st Forest và AKMU 1st Forest được hoàn thiện vào ngày 10/9, trong khi BLACKPINK 1st Forest và SHINee 1st Forest hoàn thành ngày 18/9.

Điểm chung của bốn khu rừng là đều được xây dựng trên những bãi cỏ thuộc Công viên Nanji Hangang, quận Mapo, Seoul. Đây là khu vực nằm trong hệ thống không gian xanh dọc sông Hàn, nơi người dân có thể tận hưởng các hoạt động ngoài trời.

Đáng chú ý, hoạt động này không phải một chiến dịch ngắn hạn mà nằm trong dự án rừng thân thiện với môi trường được Melon triển khai từ tháng 6/2022.

Cách vận hành của dự án khá đặc biệt khi chính người dùng Melon có thể lựa chọn nghệ sĩ mà họ muốn đóng góp.

Cụ thể, một phần phí đăng ký hàng tháng của người dùng sẽ được tích lũy cho nghệ sĩ được lựa chọn trên trang dự án. Khi số tiền dành cho một nghệ sĩ đạt 20 triệu won, tương đương khoảng 350 triệu đồng, Melon sẽ đóng góp thêm 5 triệu won.

Tổng cộng 25 triệu won sau đó được chuyển cho một tổ chức môi trường tại Seoul để xây dựng khu rừng mang tên nghệ sĩ.

Mô hình này biến hoạt động nghe nhạc trực tuyến thành một hình thức đóng góp cho môi trường. Thay vì chỉ dừng lại ở những sản phẩm lưu niệm hay hoạt động dành cho người hâm mộ, số tiền được tích lũy còn được chuyển hóa thành những công trình xanh có khả năng tồn tại lâu dài.

Không dừng ở bốn cái tên mới nhất, dự án cũng đã tạo ra nhiều khu rừng dành cho các nghệ sĩ khác. Khu rừng thứ 25 của chương trình, đồng thời là khu rừng thứ ba của NCT, dự kiến mở cửa vào ngày 16/10 tại Seoul Forest, quận Seongdong.

Sau khoảng bốn năm triển khai, dự án của Melon đã đạt những con số đáng chú ý. Tổng cộng 25 khu rừng với 12.851 cây xanh đã được hình thành, trong khi số tiền quyên góp đạt 825 triệu won, tương đương khoảng 14,5 tỷ đồng.

Theo ước tính, toàn bộ những khu rừng này có thể hấp thụ khoảng 279 tấn khí CO₂ mỗi năm.

Trong danh sách những nghệ sĩ từng được xây dựng rừng mang tên mình có cả BTS, cho thấy mô hình đang mở rộng từ một hoạt động dành cho cộng đồng người hâm mộ thành sáng kiến kết nối văn hóa thần tượng với các mục tiêu môi trường.

Với người hâm mộ K-pop, những khu rừng này cũng tạo ra một cách đặc biệt để thể hiện tình cảm dành cho thần tượng: không chỉ bằng việc mua album, nghe nhạc hay tham gia sự kiện, mà còn thông qua những giá trị có thể tiếp tục tồn tại trong không gian đô thị.