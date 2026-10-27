BigBang biểu diễn 2 đêm, Hà Nội thu về 750 tỷ

Chiều 27/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết trong hai ngày 24 và 25/10/2026, chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX : COSMOS đã diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong nước và quốc tế.

Là sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế có quy mô lớn trong năm 2026, chương trình đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của công chúng tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với hoạt động du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Kết quả tổ chức sự kiện góp phần khẳng định tiềm năng, sức hấp dẫn của Hà Nội trong thu hút các chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, tổ chức và bảo đảm an toàn tại các sự kiện đông người.

Trong thời gian trên, thành phố đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước, riêng khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp sự kiện này ước tính khoảng 750 tỷ đồng.

Hà Nội thu về 750 tỷ đồng chỉ trong 2 ngày concert BigBang. Ảnh: AFP.

Số lượng lớn người hâm mộ đổ về Hà Nội theo dõi chương trình biểu diễn đã kéo theo nhu cầu đi lại, mua sắm, dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng cao.

Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, trong khi lượt tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp 4 lần. Công suất phòng tại một số khách sạn 3-5 sao đạt 75-100%.

Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch đánh giá chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội, thúc đẩy du lịch và các ngành dịch vụ, đồng thời cho thấy tiềm năng của thành phố trong việc thu hút các sự kiện biểu diễn nghệ thuật quốc tế.

Nhiều thành phố lớn trên thế giới đã đưa về nguồn thu khổng lồ từ các sự kiện âm nhạc quy mô lớn.

Theo đơn vị nghiên cứu thị trường Grand View Research, du lịch âm nhạc (music tourism) là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh của ngành du lịch toàn cầu. Quy mô thị trường này được dự báo vượt 330 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng bình quân 15,8% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2033.

Trước đó, vào tháng 7/2023, trong sự kiện BlackPink biểu diễn, thành phố đón khoảng 170.000 lượt khách trong hai ngày, tổng thu 630 tỷ đồng, lượng khách quốc tế đạt 3.000 lượt.

Theo các chuyên gia, vé xem biểu diễn và sản phẩm lưu niệm chỉ là một phần trong tổng giá trị kinh tế của đêm diễn.

Dòng chi tiêu đáng kể còn nằm ở hàng chục nghìn khán giả sử dụng dịch vụ hàng không, khách sạn, ăn uống, vận chuyển và mua sắm trong suốt chuyến đi.

Khi một sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô lớn diễn ra, tác động kinh tế nhanh chóng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực.

Lưu trú và công nghiệp tổ chức sự kiện thường hưởng lợi sớm khi lượng người tập trung về một địa điểm tăng mạnh. Hàng không, vận tải nội địa, ẩm thực và bán lẻ tiếp tục đón dòng chi tiêu từ nhu cầu đi lại, ăn uống và mua sắm của người hâm mộ.

Ngành lữ hành cũng có thể hưởng lợi khi khán giả kết hợp xem biểu diễn với tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa. Một chuyến đi vốn chỉ nhằm dự sự kiện có thể trở thành hành trình khám phá điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng tổng mức chi tiêu.

Ngoài việc tổ chức sự kiện, ngành du lịch cần nhìn nhận đây là cơ hội hút khách, tăng thời gian ở lại, trải nghiệm và chi tiêu của khách.

​Để giữ chân du khách quốc tế ở lại thêm 2-3 ngày sau đêm diễn, ngành du lịch cần một chiến lược kích cầu đồng bộ và tinh tế.

Công ty lữ hành có thể chủ động làm việc với các đơn vị tổ chức để nghiên cứu cơ chế phân phối một phần vé qua doanh nghiệp lữ hành chính thức. Theo đề xuất của chuyên gia, có thể thí điểm dành khoảng 5%-10% tổng số vé cho kênh du lịch theo thỏa thuận với ban tổ chức.

Vé được phân phối trong các chương trình trọn gói dành cho khách từ địa phương khác hoặc khách quốc tế, không bán riêng lẻ hay sử dụng để đầu cơ, nâng giá.

Việc sự kiện được tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối, tiếp tục chứng minh Hà Nội có đầy đủ hạ tầng để đăng cai các đại nhạc hội tầm cỡ thế giới, đáp ứng những đòi hỏi khắt khe về công nghệ sân khấu, âm thanh và an toàn của các tập đoàn giải trí hàng đầu.

Trong thời gian tới, TP Hà Nội tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, phát huy hiệu quả liên kết giữa văn hóa, du lịch và dịch vụ, hướng tới xây dựng Thủ đô trở thành điểm đến của những sự kiện văn hóa, giải trí chuyên nghiệp, an toàn, văn minh và giàu sức lan tỏa.