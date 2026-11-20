Vào 0h ngày 20/11 (giờ Hàn Quốc), BigBang đăng tải loạt ảnh teaser đen trắng trên các tài khoản mạng xã hội chính thức, thông báo về sản phẩm âm nhạc mới. Đáng chú ý, những hình ảnh này được công bố chỉ vài giờ trước thời điểm phát hành ca khúc.

Thay vì xuất hiện với gương mặt quen thuộc, các thành viên chỉ được hé lộ qua những hình ảnh đầu, bàn tay và bàn chân. Phong cách hình ảnh đơn sắc, bí ẩn càng khiến người hâm mộ tò mò về sản phẩm sắp ra mắt.

Ảnh: BigBang

Ảnh: BigBang

Ảnh: BigBang

Đĩa đơn kỹ thuật số mới của BigBang dự kiến được phát hành lúc 14 giờ ngày 20/11 (giờ Hàn Quốc).

Thông báo này càng thu hút sự chú ý khi BigBang đang kỷ niệm 20 năm ra mắt vào năm 2026. Hiện nhóm hoạt động với đội hình ba thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung.

Hồi tháng 8, BigBang phát hành ca khúc BiiiG, đánh dấu màn trở lại với sản phẩm âm nhạc nhóm đầu tiên sau hơn bốn năm, kể từ Still Life (tháng 4/2022). Ca khúc cũng được giới thiệu trong thời điểm nhóm khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới XX: COSMOS, tour diễn toàn nhóm đầu tiên sau gần chín năm.

BigBang. Ảnh: Mnet

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn, BigBang đã biểu diễn tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á, trong đó có đêm diễn cháy vé tại sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ) hồi tháng 9. Sau các buổi biểu diễn tại Hong Kong trong tháng 11, nhóm sẽ tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ tại Osaka, Nagoya, Tokyo và nhiều thành phố khác đến đầu năm 2027.

Việc bất ngờ công bố đĩa đơn mới chỉ vài tháng sau BiiiG được xem là món quà tiếp theo BigBang dành tặng người hâm mộ trước thềm kỷ niệm 20 năm hoạt động.