Theo thông báo từ công ty quản lý YG Entertainment, đĩa đơn kỹ thuật số GiiiRIP của nhóm nhạc nam BIGBANG (gồm 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung) được phát hành lúc 14h ngày 20/11 theo giờ Hàn Quốc (tức 12h trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Poster teaser công bố phát hành đĩa đơn kỹ thuật số GiiiRIP của BIGBANG. (Ảnh: YG Entertainment).

Sản phẩm được ra mắt mà không có lịch trình quảng bá rầm rộ từ trước. YG Entertainment chỉ đăng tải hình ảnh nhá hàng vào lúc 0h ngày 20/11, xác nhận thời điểm phát hành ca khúc mới ngay trong buổi chiều.

Đây là sản phẩm âm nhạc thứ hai của BIGBANG trong năm 2026 — cột mốc kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm (2006–2026), tiếp nối đĩa đơn BiiiG phát hành hồi tháng 8. Tương tự sản phẩm trước đó, tên bài hát GiiiRIP tiếp tục sử dụng cách viết lặp lại ba chữ cái "i". Khi phát âm, từ này trùng âm với từ "girip" (기립) trong tiếng Hàn, mang nghĩa "đứng dậy".

Đội hình 3 thành viên BIGBANG (G-Dragon, Taeyang, Daesung) trong dự án kỷ niệm 20 năm ra mắt. (Ảnh: YG Entertainment)↵

Về mặt âm nhạc, GiiiRIP thuộc thể loại hip-hop kết hợp âm thanh điện tử, do hai thành viên G-Dragon và Taeyang trực tiếp tham gia viết lời và sáng tác cùng nhà sản xuất Teddy. Ca khúc cũng sử dụng kỹ thuật tái tạo giai điệu (interpolation) từ bản hit Milkshake (năm 2003) của nữ ca sĩ người Mỹ Kelis — tác phẩm do bộ đôi Pharrell Williams và Chad Hugo sáng tác.

Trong thông cáo báo chí gửi truyền thông, đại diện YG Entertainment cho biết GiiiRIP thể hiện rõ nét bản sắc âm nhạc và sự tự tin của BIGBANG sau hai thập kỷ hoạt động.

Sau khi phát hành đĩa đơn mới, BIGBANG sẽ trình diễn ca khúc GiiiRIP trên sân khấu lễ trao giải 2026 MAMA Awards diễn ra tại Kyocera Dome Osaka (Nhật Bản) vào tối 21/11. Song song đó, nhóm đang tiếp tục thực hiện chuỗi lưu diễn vòng quanh thế giới kỷ niệm 20 năm sự nghiệp mang tên XX : COSMOS.