Big Tech tăng vay nợ cho phát triển AI, lo ngại khả năng thu hồi vốn

Ngày 19-10, Reuters đưa tin, tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings - đơn vị đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp và chính phủ, cảnh báo nghĩa vụ tài chính liên quan đến đầu tư cho AI của các tập đoàn công nghệ có thể lớn hơn những gì đã được công bố.

Trung tâm dữ liệu của Microsoft. Ảnh: news.microsoft.com

Ông Mark Habib, phụ trách toàn cầu về hạ tầng số của S&P, cho biết ngoài các khoản vay trực tiếp, doanh nghiệp công nghệ lớn còn tham gia những thỏa thuận tài trợ liên kết.

Theo đó, về thực chất, Big Tech đang đứng ra bảo đảm cho các dự án trung tâm dữ liệu hoặc công ty AI nhỏ hơn.

Các báo cáo tài chính cho thấy, hiện thị trường nợ toàn cầu đã tiếp nhận hơn 450 tỷ USD khoản nợ liên quan đến AI trong năm 2026.

Tiền được huy động để xây trung tâm dữ liệu, mua chip và phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, đây là số liệu của thị trường toàn cầu, không chỉ riêng nhóm Big Tech.

Lo ngại còn thể hiện ở việc chi phí phòng ngừa rủi ro không trả được nợ của Microsoft, Nvidia, Meta và Amazon, vốn đã tăng mạnh từ năm 2025, trong đó một số trường hợp tăng hơn gấp đôi.

Theo Bloomberg Businessweek Việt Nam, giới đầu tư muốn biết liệu doanh thu và lợi nhuận từ AI có đủ lớn để đáp ứng các khoản chi và nghĩa vụ trả nợ hay không.

Tại một số công ty, tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh không đủ trang trải chi đầu tư, khiến dòng tiền tự do chuyển sang âm.

Nếu nhu cầu sử dụng AI hoặc lợi nhuận thấp hơn dự kiến, các doanh nghiệp này có thể gặp khó khăn hơn trong việc kiểm soát nợ.

Ông Habib cho biết S&P hiện chưa thấy cần điều chỉnh xếp hạng tín nhiệm. Rủi ro lớn nhất vẫn là lợi nhuận từ AI không đạt kỳ vọng.

Tổ chức này có thể xem xét lại đánh giá nếu doanh nghiệp tiếp tục tăng đầu tư đến mức khó duy trì hoặc cạnh tranh gây thêm sức ép lên doanh thu.