Big Tech đổ tiền vào trung tâm dữ liệu AI, Phố Wall bắt đầu lo ngại

Trung tâm dữ liệu tại Amazon Web Services. Ảnh: Amazon News

Bốn tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới lập kỷ lục chi tiêu trong quý vừa qua khi chạy đua xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, một dấu mốc đáng lo ngại đang xuất hiện: phần lớn các công ty này chi cho đầu tư cơ sở hạ tầng nhiều hơn lượng tiền mặt tạo ra từ hoạt động kinh doanh.

Theo tờ New York Times, trong hai tuần qua, Amazon, Microsoft, Google và Meta cho biết tổng chi tiêu của họ cho các trung tâm dữ liệu và những khoản đầu tư tài sản cố định khác trong năm nay dự kiến vượt 720 tỷ USD, gần gấp ba lần mức của hai năm trước. Các tập đoàn này được dự báo sẽ tiếp tục tăng chi tiêu trong năm tới. Quy mô đầu tư lớn đến mức làn sóng bùng nổ AI đang đóng góp đáng kể vào khả năng chống chịu của nền kinh tế Mỹ.

Cuộc đua mua sắm hạ tầng khiến các công ty phải tìm cách huy động vốn để đáp ứng tham vọng của mình, từ vay nợ đến phát hành thêm cổ phiếu. Mặc dù hoạt động kinh doanh cốt lõi nhìn chung vẫn vững mạnh, những động thái này đang khiến các nhà đầu tư bất an khi họ lo ngại không biết khoản đặt cược nào sẽ mang lại hiệu quả.

Google công bố kết quả kinh doanh không như kỳ vọng hôm 28/10. Đến khi thị trường đóng cửa ngày 29/10, cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 12%, xóa sạch mức tăng từ đầu năm. Sau khi Amazon công bố kết quả kinh doanh cho thấy mức chi tiêu lớn, cổ phiếu của tập đoàn này cũng giảm khoảng 5% trong giao dịch ngoài giờ. Tuần trước, cổ phiếu Meta giảm 7% sau khi báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy công ty đang tiêu tốn quá nhiều tiền mặt, đến mức phải phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn.

“Những khác biệt dù nhỏ cũng đang gây ra biến động lớn”, ông David Tsui, chuyên gia phân tích tín dụng lĩnh vực công nghệ tại S&P Global Ratings, nhận định. Ông cho rằng sự bất định có thể kéo dài thêm vài năm, bởi “tiền được chi ra ngay bây giờ, trong khi phần lớn lợi nhuận thu về phải nhiều năm nữa mới xuất hiện”.

Amazon tăng tốc đầu tư, dòng tiền tự do âm 42,4 tỷ USD

Hôm 29/10, Amazon trở thành tập đoàn công nghệ lớn mới nhất công bố kết quả kinh doanh quý. Doanh thu đạt 201,9 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận giảm nhẹ xuống còn 20,7 tỷ USD. Cả hai chỉ số đều thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng của giới đầu tư.

Mảng điện toán đám mây của Amazon ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong gần 5 năm, với doanh thu tăng 39%, lên 46 tỷ USD. Hoạt động bán lẻ cốt lõi của Amazon tại Bắc Mỹ tăng trưởng 6%. Chi tiêu đầu tư tài sản cố định của công ty vượt 75 tỷ USD, cao hơn gấp đôi mức một năm trước đó.

Trong 12 tháng qua, Amazon tạo ra 168,3 tỷ USD tiền mặt, tăng 29%. Tuy nhiên, sau khi trừ các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu và những cơ sở vật chất khác, dòng tiền tự do của công ty chuyển sang âm 42,4 tỷ USD. Amazon cho biết nguyên nhân chủ yếu là các khoản đầu tư vào AI.

Ông Jassy nói Amazon đang lắp đặt một chip AI khoảng 14 giây một lần, nhưng nhu cầu vẫn rất lớn. “Gần như nhanh đến đâu chúng tôi bổ sung năng lực tính toán, khách hàng sử dụng hết đến đó”, ông cho biết.

Google và Meta đối mặt áp lực tài chính

Hôm 28/10, Alphabet, công ty mẹ của Google, cho biết dòng tiền tự do tiếp tục âm trong quý thứ hai liên tiếp do chi tiêu đầu tư, mặc dù doanh thu mảng điện toán đám mây tăng hơn gấp đôi.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh tìm kiếm, nguồn tạo ra lượng tiền mặt dồi dào cho Google, lại có kết quả kém hơn kỳ vọng. Điều này làm nổi bật mối lo của giới đầu tư rằng các chatbot AI có thể làm suy yếu mảng quảng cáo cốt lõi của tập đoàn.

Chi tiêu đầu tư tài sản cố định của Google tăng hơn gấp đôi, lên 51 tỷ USD. Công ty cũng phát tín hiệu rằng tổng các cam kết trong tương lai, bao gồm hợp đồng thuê và những nghĩa vụ khác, có thể vượt 1.000 tỷ USD.

Tuần trước, lần đầu tiên kể từ thời điểm ngay sau khi lên sàn năm 2012, Meta thông báo dòng tiền tự do âm. Công ty đồng thời nâng nhẹ dự báo chi tiêu đầu tư tài sản cố định và công bố hơn 800 tỷ USD cam kết trong tương lai, bao gồm các hợp đồng thuê và những nghĩa vụ khác.

Tổng giám đốc điều hành Mark Zuckerberg nói với các nhà đầu tư rằng việc khai thác hiệu quả những khoản đầu tư sẽ quyết định khả năng mở rộng thành công ban đầu của Muse, trợ lý AI cá nhân của công ty, thành một hoạt động kinh doanh có lợi nhuận lớn.

Một số công ty cũng đang phát hành thêm cổ phiếu, bán trái phiếu và vay vốn để tài trợ cho kế hoạch đầu tư. Hôm 26/10, Meta cho biết sẽ huy động tới 95 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu để phục vụ tham vọng AI. Cùng ngày, SpaceX thông báo đã thu xếp được khoản vay 40 tỷ USD nhằm bảo đảm nguồn cung các chip AI chuyên dụng.

Microsoft giữ lợi thế nhờ kiểm soát chi phí

Microsoft ghi nhận tăng trưởng trong các mảng điện toán đám mây và AI, đồng thời duy trì khả năng kiểm soát chi phí. Công ty cho biết dòng tiền tự do sẽ tiếp tục dương ít nhất đến mùa Hè năm tới. Nếu cần huy động thêm tiền, Microsoft vẫn có thể sử dụng các nguồn vốn bổ sung.

Doanh thu quý của Microsoft đạt 92,3 tỷ USD, tăng 19%, trong khi lợi nhuận tăng 32%, lên 36,6 tỷ USD. Doanh thu từ Azure, dịch vụ điện toán đám mây và AI chủ lực của công ty, tăng 48%. Microsoft cho biết tốc độ tăng trưởng của mảng này sẽ còn cao hơn trong quý hiện tại.

Hôm 29/10, Microsoft thông báo sẽ huy động 25 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu, lần đầu tiên thực hiện động thái này sau gần một thập kỷ. Cổ phiếu công ty giảm nhẹ trong phiên giao dịch cùng ngày, sau khi tăng trong phiên muộn hôm trước đó.

Theo ông Will Sommer, chuyên gia kinh tế về công nghệ tại công ty nghiên cứu Gartner, các tập đoàn công nghệ đang bước vào “cuộc chơi mang tính sống còn để giành thị phần”.

“Họ sẵn sàng chấp nhận thua lỗ để trở thành nhà cung cấp thống lĩnh thị trường mà chúng ta tin rằng sẽ có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ USD”, ông Sommer nhận định.