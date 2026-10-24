Big Bang quỳ gối trước 45.000 khán giả ở sân Mỹ Đình

Tối 24/10, 3 thành viên Big Bang là G-Dragon, Taeyang và Daesung chính thức biểu diễn tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Theo thông báo của BTC, đêm nhạc thu hút khoảng 45.000 khán giả. Ở cuối đêm nhạc, các thành viên Big Bang đã quỳ gối để cảm ơn khán giả sau một concert quá bùng nổ. Đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Các thành viên quỳ gối cảm ơn khán giả.

Chương trình mở màn lúc 19h40 với ca khúc Fantastic Baby. Ngay khi những giai điệu đầu tiên vang lên, hàng chục nghìn chiếc Bang Bong (lightstick của Big Bang) đồng loạt được giơ cao. Khán đài đứng dậy, cùng hát theo điệp khúc quen thuộc. Nhiều thời điểm tiếng hát của khán giả gần như hòa vào âm thanh từ sân khấu.

Tiếp nối Fantastic Baby, nhóm biểu diễn các ca khúc quen thuộc như Hands Up, Tonight... Một trong những khoảnh khắc gây phấn khích nhất là khi G-Dragon tái hiện màn đập guitar từng gắn liền với các sân khấu Tonight trước đây. Cây đàn đổ xuống giữa ánh sáng và pháo hoa khiến tiếng reo hò từ khán đài càng lớn hơn.

Hình ảnh các thành viên trong concert. Ảnh: BTC.

Sau màn mở đầu đầy năng lượng, BigBang chuyển sang loạt ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, tình cảm hơn như Blue, Loser, If You, Bad Boy và Bae Bae... Bầu không khí cuồng nhiệt với tiếng bass và pháo hoa dần lắng xuống khi những giai điệu chậm nhẹ, cảm xúc vang lên.

Trong đó, Lies đưa khán giả trở lại năm 2007. Câu hát “I'm so sorry but I love you” được gần 45.000 người đồng thanh cất lên, tạo nên khoảnh khắc vừa hoài niệm vừa choáng ngợp. Với nhiều người có mặt tại Mỹ Đình, đây không đơn thuần là dịp nghe lại một bản hit. Những ký ức gắn với BigBang như được khơi dậy, lần này qua giọng hát trực tiếp của các nghệ sĩ và sự cộng hưởng của hàng chục nghìn khán giả.

Đan xen những tiết mục biểu diễn là phần giao lưu của các thành viên. Taeyang hỏi lớn: “Hanoi, are you ready?”. Daesung khiến người hâm mộ thích thú khi hỏi “Các bạn có khỏe không?”. Taeyang thậm chí bắt nhịp để người hâm mộ nói: "Việt Nam vô địch". Các ca sĩ cũng cho biết đặc biệt yêu thích với món phở. "Tôi nghĩ các bạn là những người tuyệt vời nhất thế giới. Đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi từ trước đến nay", Daesung chia sẻ.

Taeyang và G-Dragon biểu diễn hết mình trong concert. Ảnh: BTC.

Bên cạnh đó, các sân khấu cá nhân làm nổi bật màu sắc riêng của 3 thành viên. Daesung chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực, khả năng khuấy động không khí và lối giao lưu hài hước. Taeyang mang đến những màn trình diễn giàu năng lượng, giọng hát live chắc chắn cùng các bước nhảy đã thành thương hiệu. Trong khi đó, G-Dragon làm chủ sân khấu theo cách riêng. Từ trang phục, biểu cảm đến những chuyển động có vẻ ngẫu hứng, nam nghệ sĩ đều khiến tiếng reo hò bùng lên.

Màn hình LED khổng lồ, pháo hoa dày đặc cùng hệ thống âm thanh được đầu tư theo tiêu chuẩn lưu diễn giúp các tiết mục càng bùng nổ.