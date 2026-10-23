Big Bang mặc gì khi tới Việt Nam

Tối 23/20, các thành viên của Big Bang xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon tại Unseo-dong, Jung-gu, để khởi hành đến Hà Nội cho concert BIGBANG XX : COSMOS, được tổ chức vào 2 đêm 24-25/10. Nhóm dự kiến sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào đêm 23/10.

Sự xuất hiện của các thành viên nhóm nhạc nam đình đám nhất nhì Gen 2 Kpop nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Bộ ba diện những outfit khá kín đáo khi lộ diện trước ống kính truyền thông và các fan có mặt tại sân bay.

GD xuất hiện tại sân bay. Ảnh: OSEN, Xportsnews.

Trưởng nhóm G-Dragon thu hút ánh nhìn với áo khoác dáng dài màu đen mang phom dáng oversized cổ điển, phá cách bằng việc lật ngược cổ tay áo làm lộ lớp lót họa tiết sọc tạo điểm nhấn. "Ông hoàng Kpop" một thời kết hợp khăn quàng cổ họa tiết caro với mũ lưỡi trai, mang hơi thở thời trang phi giới tính (gender-fluid) và tinh thần "anti-fashion" độc đáo.

Phụ kiện túi xách da xa xỉ khi đặt cạnh chiếc áo khoác dạ dáng dài càng làm tôn lên vẻ phi giới tính, sang trọng nhưng vẫn đậm chất ngẫu hứng, nổi loạn của nam ca sĩ sinh năm 1988.

Khác với G-Dragon xuất hiện trong outfit cầu kỳ, Taeyang lại lựa chọn trang phục mang tinh thần streetwear tối giản, nam tính. Giọng ca chính của Big Bang kết hợp áo khoác phom đứng màu xanh hải quân với quần jeans ống rộng phóng khoáng, tạo nên sự đối lập lạ mắt.

Taeyang đội mũ lưỡi trai, giày chunky boots và sử dụng phụ kiện nhẫn kim loại ánh bạc, giúp tổng thể outfit không bị nhàm chán. Đây là lựa chọn khá phù hợp, thoải mái cho một chuyến bay dài.

Tương tự, em út Daesung cũng xuất hiện với outfit năng động, tối giản. Nam ca sĩ lựa chọn chiếc áo thun đen ôm sát tôn vóc dáng săn chắc, kết hợp cùng quần jogger đáy thụng và giày thể thao. Kiểu tóc nhuộm sáng giúp thành viên Big Bang thu hút sự chú ý.

Một ngày trước khi Big Bang chính thức biểu diễn tại Sân vận động Mỹ Đình, không khí tại địa điểm diễn ra sự kiện đã rất sôi động với sự xuất hiện của khán giả đến đổi vòng và phe vé. Ở cả địa điểm diễn ra sự kiện lẫn trên mạng xã hội, giá vé sự kiện đang được đẩy lên cao.

Trong nhóm trao đổi, mua bán vé concert Big Bang có 319.000 thành viên, các hạng vé đang được pass với nhiều mức giá khác nhau nhưng hầu hết cao hơn so với giá gốc. Thậm chí có tài khoản rao bán cặp vé Diamond giá gốc 9,8 triệu đồng với giá 35 triệu đồng.