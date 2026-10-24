Big Bang làm 'nổ tung' Mỹ Đình, G-Dragon đập đàn gây sốc

Đúng 19h30 ngày 24/10, G-Dragon, Taeyang và Daesung xuất hiện trên sân khấu trong tiếng reo hò của khán giả. Big Bang mở màn bằng Fantastic Baby, bản hit phát hành năm 2012, nhanh chóng đẩy bầu không khí tại Mỹ Đình lên cao trào. Pháo hoa và hiệu ứng sân khấu góp phần tạo nên màn chào sân giàu năng lượng.

Concert tại Hà Nội nằm trong chuyến lưu diễn thế giới XX : Cosmos, đánh dấu cột mốc 20 năm Big Bang ra mắt. Đội hình biểu diễn hiện tại gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung. Nhóm ra mắt năm 2006 với năm thành viên, sau đó trải qua nhiều thay đổi về đội hình và giai đoạn gián đoạn hoạt động. Việc ba thành viên tiếp tục đứng chung sân khấu cho thấy sức sống của thương hiệu Big Bang sau hai thập niên.

Sau màn mở đầu sôi động, Big Bang chuyển sang những ca khúc giàu cảm xúc như Blue và If You. Nhịp điệu chậm lại, nhường chỗ cho giọng hát và những khoảnh khắc khán giả cùng hòa giọng. Sự chuyển đổi giữa các màu sắc âm nhạc giúp đêm diễn không chỉ là chuỗi màn trình diễn bùng nổ mà còn gợi lại hành trình trưởng thành của nhóm và người hâm mộ.

Loser, Bae Bae và đặc biệt là Haru Haru tiếp tục đưa khán giả trở về với những dấu mốc âm nhạc quen thuộc. Phần fanchant (giao lưu giữa thần tượng và khán giả) trong Haru Haru trở thành điểm nhấn khi tiếng hát của người hâm mộ hòa cùng phần trình diễn trên sân khấu. Với nhiều khán giả đã theo dõi Big Bang từ những năm đầu sự nghiệp, đây là cuộc hội ngộ với những ca khúc từng gắn liền với tuổi trẻ.

G-Dragon tiếp tục thu hút sự chú ý bằng phong cách thời trang cá tính và màn trình diễn mang dấu ấn riêng. Một trong những khoảnh khắc gây sốc nhất được ghi nhận là khi nam rapper đập vỡ cây đàn trên sân khấu, kết hợp hiệu ứng pháo hoa. Hình ảnh thể hiện tinh thần nổi loạn, phá cách vốn gắn liền với thủ lĩnh Big Bang trong suốt sự nghiệp.

Ngoài những bản hit chung của nhóm, G-Dragon còn biểu diễn loạt bài hát solo như Power, Crayon và Crooked, phô diễn phong cách hip-hop cá tính cùng nguồn năng lượng mạnh mẽ.

Ngôi sao 8X dành khoảng 3 phút gửi lời cảm ơn người hâm mộ. Nam rapper nhắc lại hành trình từ năm 2006 đến cột mốc 2026, đồng thời bày tỏ niềm vui khi được cùng V.I.P Hà Nội kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm. “Thật không thể tin nổi!”, anh chia sẻ khi nhắc đến concert đầu tiên của Big Bang tại Việt Nam.

Taeyang chiêu đãi người hâm mộ bằng loạt ca khúc solo gồm Bad, Ringa Linga và Live Fast Die Slow. Với giọng hát nội lực, những bước nhảy điêu luyện cùng phong thái biểu diễn phóng khoáng, nam ca sĩ tiếp tục khẳng định sức hút trên sân khấu sau hai thập niên hoạt động cùng Big Bang.

Taeyang khiến người hâm mộ phấn khích khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt: “Xin chào Hà Nội! Tôi tên là Taeyang”. Trong phần trình diễn, nam ca sĩ tiếp tục khuấy động khán đài khi bắt nhịp để hàng nghìn khán giả cùng hô vang “Việt Nam vô địch”.

Daesung mang đến phần trình diễn riêng với các ca khúc Universe, Wings, Hando-Chogua và Look at Me, Gwisun. Sự kết hợp giữa giọng hát giàu nội lực và phong cách biểu diễn vui nhộn giúp nam ca sĩ tạo nên màu sắc khác biệt.

Daesung cũng có màn chào hỏi bằng tiếng Việt: “Các bạn có khỏe không?”. Nam ca sĩ còn hào hứng hướng dẫn người hâm mộ hát tiếng Việt ngay trên sân khấu, tạo nên màn giao lưu hài hước và gần gũi.

Sân vận động Mỹ Đình được lấp kín bởi hàng chục nghìn khán giả. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, quy mô vé của hai đêm concert Big Bang khó dưới 40.000 vé mỗi đêm. Vé của cả hai đêm diễn 24 và 25/10 đã được bán hết không lâu sau khi mở bán.

Không chỉ có khán giả Hà Nội, concert còn thu hút người hâm mộ từ nhiều tỉnh, thành và quốc gia khác. Một bộ phận khán giả di chuyển từ Hải Phòng, Quảng Ninh đến thủ đô để gặp thần tượng. Ngoài ra, người hâm mộ từ Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước lân cận cũng có mặt tại Mỹ Đình.

Day 1 của concert Big Bang tại Hà Nội khép lại trong bầu không khí bùng nổ, để lại nhiều cảm xúc cho hàng chục nghìn người hâm mộ. Từ những màn trình diễn giàu năng lượng đến khoảnh khắc ba thành viên giao lưu, gửi lời cảm ơn V.I.P Việt Nam, đêm diễn đã trở thành cuộc hội ngộ đáng nhớ sau nhiều năm chờ đợi. Sau thành công của đêm đầu tiên, sự chú ý tiếp tục hướng về Day 2 tối 25/10, khi người hâm mộ kỳ vọng Big Bang một lần nữa biến sân Mỹ Đình thành biển âm nhạc và cảm xúc.