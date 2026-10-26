Big Bang làm gì khi về Hàn Quốc?

Trang Newsen đưa tin các thành viên của nhóm nhạc Big Bang đã về tới Seoul, Hàn Quốc khoảng 19h30 (giờ địa phương) tối 26/10. Sau hai đêm diễn cuồng nhiệt, ca nghệ sĩ vẫn vui vẻ tương tác với ống kính, chào hỏi người hâm mộ và truyền thông.

Big Bang tiếp tục các buổi biểu diễn của tour vòng quanh thế giới Big Bang 2026-2027 World Tour tại Sydney (Australia) vào ngày 31/10. Sau đó, nhóm sẽ tới Bangkok (Thái Lan) và Hong Kong (Trung Quốc). Điểm quan trọng của tour diễn là Nhật Bản với nhiều buổi biểu diễn khác nhau, kéo dài từ cuối tháng 11 đến hết tháng 12.

Big Bang mang chuyến lưu diễn trở lại Đông Nam Á vào đầu năm 2027 với các điểm dừng ở Kuala Lumpur (Malaysia), Jakarta (Indonesia), Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 2.

Các thành viên Big Bang trở về Hàn Quốc.

Theo ban tổ chức, hai đêm diễn của Big Bang thu hút khoảng 90.000 khán giả từ nhiều địa phương và quốc gia, vùng lãnh thổ.

Sau đêm diễn đầu tiên, G-Dragon liên tục tương tác với những video được chia sẻ trên mạng xã hội, trong khi Taeyang bày tỏ sự xúc động trước sự cuồng nhiệt của fan và nói bằng tiếng Việt "Fan Việt Nam quá đỉnh".

Đây là lần thứ hai Big Bang tới Việt Nam biểu diễn. Nhóm lần đầu đến Việt Nam biểu diễn trong khuôn khổ đại nhạc hội SoundFest 2012 tại TPHCM. Khi đó, sự kiện quy tụ đầy đủ năm thành viên.

Big Bang ra mắt lần đầu năm 2006 với năm thành viên gồm G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Seungri, Daesung. Năm 2018, các thành viên lần lượt nhập ngũ.

Năm 2022, nhóm tái xuất với bốn thành viên, Seungri không còn hoạt động do nhận án phạt tù ba năm từ tháng 8/2021.

Năm 2023, T.O.P cũng xác nhận rời nhóm. Năm 2024, nhóm tái hợp với đội hình ba thành viên tại lễ trao giải MAMA.

Nhóm tiếp tục chuyến lưu diễn thế giới vào cuối tháng 10.

Sau 20 năm hoạt động, âm nhạc của Big Bang đã trở thành ký ức, tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ người nghe Kpop. Nhóm vẫn duy trì được sức hút với lượng fan hùng hậu khắp thế giới.

Mỗi thành viên của Big Bang là một mảnh ghép thú vị, hấp dẫn, tài năng với sức hút khác nhau. Daesung hài hước, Taeyang với giọng ca ngọt ngào giàu cảm xúc, G-Dragon nổi loạn, thời thượng với những đoạn rap đặc trưng. Nhờ đó, dù thiếu hai thành viên, nhóm vẫn tràn đầy năng lượng trong mỗi buổi biểu diễn.