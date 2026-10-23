Big Bang khởi hành tới Hà Nội, giá vé concert tăng cao

Một ngày trước khi Big Bang chính thức biểu diễn tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, không khí tại địa điểm diễn ra sự kiện đã rất sôi động với sự xuất hiện của khán giả đến đổi vòng và phe vé. Ở cả địa điểm diễn ra sự kiện lẫn trên mạng xã hội, giá vé sự kiện đang được đẩy lên cao.

Trong nhóm trao đổi, mua bán vé concert Big Bang có 319.000 thành viên, các hạng vé đang được pass với nhiều mức giá khác nhau nhưng hầu hết cao hơn so với giá gốc. Chẳng hạn, vé Cat 3 có giá gốc 3,5 triệu đồng hay Cat 2 (5,5 triệu đồng) được bán lại với giá 7 triệu đồng. Cat 5 giá 1 triệu được rao bán 2,5 triệu đồng, hạng Ultimate giá gốc 10,5 triệu đồng được bán lại 12,2 triệu đồng… Thậm chí có tài khoản rao bán cặp vé Diamond giá 9,8 triệu đồng với giá 35 triệu đồng.

Khán giả đổi vòng tại Sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: BTC.

Cùng lúc đó, tờ Newsen đưa tin 3 thành viên nhóm Big Bang là G-Dragon, Taeyang và Daesung xuất hiện ở Nhà ga số 2 của Sân bay Quốc tế Incheon tại Unseo-dong, Jung-gu, Incheon để khởi hành đến Hà Nội, Việt Nam. Nhóm dự kiến hạ cánh tại Sân bay Nội Bài vào đêm 23/10.

Big Bang tổ chức concert thuộc Big Bang 2026 World Tour tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, trong hai ngày 24-25/10. Sự trở lại của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám nhanh chóng tạo nên làn sóng săn vé trong cộng đồng người hâm mộ.

Khi thời điểm diễn ra concert đến gần, vé được cho là ngày càng khan hiếm. Trên thị trường mua bán lại, một số vé được rao với mức giá cao gấp nhiều lần giá gốc. Trong khi đó, giá vé chính thức của chương trình dao động từ khoảng 1 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng, tùy hạng vé.

Vừa qua, Big Bang phát hành ca khúc mới BiiiG, đồng thời khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Big Bang 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS với đội hình ba thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung.

Các thành viên Big Bang tại sân bay Hàn Quốc. Ảnh: Newsen.

Theo Top Star News, trong chương trình Inkigayo của đài SBS phát sóng chiều 6/9, BiiiG được đề cử cho vị trí quán quân cùng BAD của ATEEZ và BORN DIRE của Alpha Drive One. Kết quả chung cuộc, Big Bang giành chiến thắng với ca khúc mới.

G-Dragon tham gia viết lời và sáng tác BiiiG. Bài hát mang màu sắc hip-hop, nổi bật với tiết tấu mạnh và giai điệu bắt tai. Phần rap của G-Dragon kết hợp cùng giọng hát của Taeyang và Daesung tạo nên màu sắc âm nhạc đặc trưng của Big Bang.