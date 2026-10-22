Biểu tượng mới trên sông Sài Gòn

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có hình dáng lá dừa kết nối Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Mấy ngày vừa qua, mặc dù chưa hoàn thành nhưng cầu đi bộ trên sông Sài Gòn đã tạo ra hiệu ứng tích cực, được nhiều người dân quan tâm khi công tác thi công hạng mục quan trọng nhất là hợp long cầu đã hoàn thành. Tới nay, dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc, dự kiến sẽ đưa vào khai thác dịp Tết Nguyên đán tới để phục vụ mục đích tham quan, ngắm cảnh, giải trí của người dân, khách du lịch.

Mặc dù chưa đưa vào khai thác nhưng cầu đi bộ đã được nhiều người đón nhận, dự báo sẽ trở thành địa điểm lý tưởng để “check-in” của TPHCM. Cầu nằm ở khu vực Bến Bạch Đằng, liền kề với Bến Nhà Rồng, nơi Bác Hồ hơn một thế kỷ trước đã bắt đầu hành trình đi tìm đường cứu nước, có tính biểu tượng kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Với vị trí địa lý bắc qua sông Sài Gòn, cầu cũng kết nối với khu vực Trung tâm hành chính mới của TPHCM đang xây dựng ở khu đô thị Thủ Thiêm, phường An Khánh với khu vực trung tâm hành chính hiện hữu.

Với hình tượng vòm thép chính dài gần 190 m mang hình lá dừa nước, hình tượng dân dã ở phương Nam, cầu đi bộ nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của nhiều tầng lớp nhân dân. Trong quy hoạch thời gian tới ở TPHCM, không gian ven sông Sài Gòn sẽ được thiết kế để làm các địa điểm giải trí công cộng ở cả hai bên bờ. Ngoài dự án cầu đi bộ sắp hoàn thành, dự án cải tạo chỉnh trang nâng cấp khu vực Bến Nhà Rồng cũng đang gấp rút triển khai, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Bên cạnh đó là kế hoạch làm đường nối liền ven sông hiện hữu.

Trong khi đó, ở phía bờ đối diện (khu đô thị Thủ Thiêm), dọc sông Sài Gòn hiện cũng đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn, nổi bật là nhà hát, trung tâm hành chính đã khởi công hay nhà ga của trục đường sắt đô thị metro. Việc xây dựng một cây cầu đi bộ giúp mở ra không gian phát triển mới bởi hiai đầu cầu đều đang có nhiều dự án công cộng phục vụ mục đích tham quan, du lịch, giải trí của người dân.

TPHCM với nhiều biểu tượng như: Chợ Bến Thành, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Nhà Rồng… đều được đông đảo khách thập phương biết tới. Và cầu đi bộ trên sông Sài Gòn cũng nhận được hưởng ứng của đông đảo người dân vì vị trí địa lý, cấu trúc và giá trị không gian công cộng xanh mà thành phố đang hướng tới.