Biểu tượng Chữ thập đỏ có ý nghĩa và chức năng gì?

Biểu tượng xuất hiện trên trang phục của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, tại các hoạt động cứu trợ, hiến máu, phòng ngừa và ứng phó thiên tai, cũng như trên những phương tiện phục vụ hoạt động nhân đạo.

Chính sự quen thuộc đó đôi khi khiến biểu tượng Chữ thập đỏ được hiểu đơn giản như một dấu hiệu của ngành y tế hoặc một biểu tượng có thể sử dụng cho bất kỳ hoạt động nào liên quan đến chăm sóc sức khỏe, cứu trợ, từ thiện.

Thực tế, biểu tượng Chữ thập đỏ có ý nghĩa đặc biệt và việc sử dụng được quy định chặt chẽ. Theo Sổ tay Biểu tượng Chữ thập đỏ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, biểu tượng có hai mục đích cơ bản là bảo vệ và nhận diện. Hai mục đích này có mối liên hệ với nhau nhưng không thể đồng nhất.

Chức năng đặc biệt của biểu tượng Chữ thập đỏ

Với mục đích bảo vệ, biểu tượng Chữ thập đỏ là dấu hiệu đặc biệt trong bối cảnh xung đột vũ trang. Theo luật nhân đạo quốc tế, biểu tượng được sử dụng để nhận biết những người, cơ sở, phương tiện y tế và một số đối tượng thuộc diện được bảo vệ, qua đó nhắc nhở các bên tham chiến phải tôn trọng và bảo vệ họ. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) xác định đây là chức năng bảo vệ của biểu tượng. Trong trường hợp này, biểu tượng phải được thể hiện rõ ràng, dễ nhận biết và không kèm những thông tin có thể gây nhầm lẫn.

Sổ tay của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng nêu rõ: Trong xung đột vũ trang, biểu tượng Chữ thập đỏ là dấu hiệu để nhận biết và bảo vệ người, cơ sở, phương tiện, hiện vật mang biểu tượng theo quy định của pháp luật và các Công ước Geneva có liên quan. Luật Hoạt động Chữ thập đỏ của Việt Nam quy định biểu tượng Chữ thập đỏ được tôn trọng và được pháp luật bảo hộ.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Sỹ Trường trao tặng sổ tiết kiệm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, hiếu học. Ảnh: QA

Điều đáng lưu ý là biểu tượng không tự tạo ra sự bảo vệ. Một cá nhân hoặc cơ sở không thể chỉ bằng cách gắn hình Chữ thập đỏ lên người, phương tiện hay công trình mà mặc nhiên có được quy chế bảo vệ. Biểu tượng chỉ có ý nghĩa bảo vệ khi được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích và đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định. Đây cũng là lý do việc sử dụng biểu tượng tùy tiện có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, vượt xa một sai sót về hình ảnh.

Nếu chức năng bảo vệ chủ yếu gắn với hoàn cảnh xung đột vũ trang, thì chức năng nhận diện lại được sử dụng phổ biến trong hoạt động của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Với chức năng nhận diện, biểu tượng giúp công chúng nhận biết một người, phương tiện, cơ sở hoặc hoạt động có mối liên hệ với Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Đây là cách sử dụng quen thuộc trong thời bình.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sử dụng biểu tượng để nhận diện tổ chức, cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên, phương tiện, cơ sở vật chất và các hoạt động của Hội theo quy định. Sổ tay cũng đề cập một số trường hợp như xe cứu thương, trạm sơ cấp cứu thực hiện nhiệm vụ chăm sóc miễn phí cho người bị thương, người bệnh khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Cần phân biệt biểu tượng Chữ thập đỏ với biểu trưng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Biểu tượng Chữ thập đỏ là hình chữ thập màu đỏ trên nền trắng, có chức năng bảo vệ và nhận diện theo quy định. Biểu trưng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là hình ảnh nhận diện riêng của tổ chức, được xây dựng trên cơ sở biểu tượng Chữ thập đỏ kết hợp với các yếu tố đồ họa và chữ nhận diện của Hội.

Phân biệt cách sử dụng

Điểm khác biệt quan trọng giữa hai chức năng nằm ở cách thức thể hiện biểu tượng.

Khi được sử dụng với mục đích bảo vệ trong xung đột vũ trang, biểu tượng phải nổi bật, có kích thước lớn để có thể nhận biết từ xa. Về nguyên tắc, biểu tượng được thể hiện dưới dạng chữ thập đỏ trên nền trắng, không kèm nội dung có thể gây nhầm lẫn. Trong khi đó, với mục đích nhận diện, biểu tượng thường có kích thước nhỏ hơn và được sử dụng cùng tên hoặc dấu hiệu nhận biết của tổ chức. ICRC nhấn mạnh sự khác biệt này nhằm tránh việc biểu tượng nhận diện bị nhầm lẫn với biểu tượng bảo vệ.

Như vậy, cùng là hình chữ thập đỏ trên nền trắng nhưng cách sử dụng và ý nghĩa trong từng trường hợp có thể khác nhau. Đây là một trong những nội dung công chúng cần hiểu rõ để tránh đồng nhất biểu tượng Chữ thập đỏ với một biểu tượng y tế thông thường.

Trong đời sống hằng ngày, không khó để bắt gặp hình chữ thập đỏ trên các biển hiệu, bao bì, phương tiện hoặc sản phẩm liên quan đến y tế. Tuy nhiên, việc một hoạt động có liên quan đến khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu hay từ thiện không đồng nghĩa với việc cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức đó được quyền sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ.

Lý do nằm ở chính giá trị của biểu tượng. Một dấu hiệu chỉ có thể phát huy tác dụng nhận biết khi được sử dụng đúng và không bị lẫn với vô số dấu hiệu khác. Nếu hình Chữ thập đỏ được sử dụng phổ biến như một biểu tượng trang trí, thương mại hoặc dấu hiệu y tế thông thường, công chúng có thể dần mất khả năng phân biệt đâu là biểu tượng của hoạt động Chữ thập đỏ, đâu là dấu hiệu mang chức năng bảo vệ trong xung đột vũ trang và đâu chỉ là hình ảnh được sử dụng cho mục đích khác.

Sự nhầm lẫn ấy không chỉ làm giảm giá trị nhận diện của biểu tượng mà còn có thể ảnh hưởng đến sự tôn trọng dành cho biểu tượng trong những hoàn cảnh mà khả năng nhận biết nhanh chóng có ý nghĩa đặc biệt đối với sự an toàn của con người. ICRC cũng lưu ý rằng việc lạm dụng biểu tượng trong thời bình có thể làm suy giảm ý nghĩa và khả năng phát huy chức năng bảo vệ của biểu tượng trong xung đột vũ trang.

Tóm lại: Bảo vệ biểu tượng Chữ thập đỏ không đơn thuần là bảo vệ hình ảnh nhận diện mà còn là bảo vệ một dấu hiệu nhân đạo được quy định trong luật pháp quốc tế và pháp luật quốc gia, đồng thời gìn giữ sự tin cậy mà biểu tượng tạo dựng trong cộng đồng.

Khi nhìn thấy biểu tượng Chữ thập đỏ, điều quan trọng không chỉ là nhận ra màu đỏ trên nền trắng. Đằng sau dấu hiệu tưởng như đơn giản ấy là một hệ thống quy định về ai được sử dụng, sử dụng khi nào, với mục đích gì và bằng cách nào. Trong một trường hợp, biểu tượng giúp nhận diện mối liên hệ với Phong trào; trong trường hợp khác, đó là dấu hiệu bảo vệ được luật nhân đạo quốc tế ghi nhận.

Vì thế, Chữ thập đỏ không phải là biểu tượng y tế dùng chung, cũng không phải hình ảnh có thể sử dụng tùy ý. Đồng thời, cần phân biệt biểu tượng Chữ thập đỏ với biểu trưng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để sử dụng đúng thuật ngữ và đúng mục đích. Sử dụng đúng biểu tượng là cách duy trì khả năng nhận biết, giữ gìn sự tôn trọng đối với biểu tượng và góp phần bảo đảm rằng trong những hoàn cảnh đặc biệt, dấu hiệu nhân đạo này vẫn được nhận ra đúng với ý nghĩa vốn có.