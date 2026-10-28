Biểu trưng Vĩnh Long gửi gắm khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới

Trung tâm biểu trưng là chữ “VL” cách điệu thành hình cánh chim vươn cao, thể hiện sức sống và khát vọng phát triển.

Ngày 28/10, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có thông báo thống nhất sử dụng biểu trưng (logo) tỉnh trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá, đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội.

Theo thông báo, việc sử dụng biểu trưng tỉnh Vĩnh Long được thực hiện theo mẫu thiết kế đã được công bố. Biểu trưng này được sử dụng thống nhất trong các chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm; trên các ấn phẩm, tài liệu, sản phẩm truyền thông, cổng thông tin điện tử và nền tảng số thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng đúng mẫu biểu trưng đã công bố, không tự ý thay đổi hình dạng, màu sắc, bố cục và tỷ lệ các chi tiết. Việc sử dụng phải bảo đảm tính trang trọng, thẩm mỹ, phù hợp với từng hoạt động, không trái quy định pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh địa phương.

Biểu trưng được thiết kế trên cơ sở kết hợp các giá trị lịch sử, văn hóa, con người và đặc trưng vùng đất Vĩnh Long, đồng thời kế thừa một số đường nét nhận diện của biểu trưng trước đây.

Trung tâm là chữ “VL” cách điệu thành hình cánh chim vươn cao, thể hiện sức sống và khát vọng phát triển. Các hình tượng ngọn đuốc lá dừa, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngôi sao, hoa sen và Văn Thánh Miếu gợi nhắc truyền thống cách mạng, chiều sâu văn hóa và tinh thần hiếu học.

Phần dưới có 6 bánh răng tượng trưng cho lao động, sản xuất và khát vọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Biểu trưng sử dụng màu xanh lá cây trên nền trắng, thể hiện định hướng phát triển xanh, bền vững.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tham mưu quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng biểu trưng và thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả theo quy định.