Biểu trưng ngành Tuyên giáo và những ý nghĩa đặc biệt

Biểu trưng ngành Tuyên giáo.

Theo đó, biểu trưng có cấu trúc, bố cục rõ nét, tổng thể hài hòa, mang màu sắc đặc trưng của Đảng. Logo được thiết kế theo hình tròn, thể hiện sự ổn định, chắc chắn, đồng thời thể hiện sự năng động, hiện đại và tính chất hội nhập quốc tế.

Biểu trưng sử dụng nhiều hình tượng mang ý nghĩa đặc trưng. Trong đó, hình tượng “Búa - Liềm” - biểu trưng của Đảng Cộng sản Việt Nam - được đặt cao nhất, chính giữa logo, thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng.

Hình tượng cuốn sách và ngòi bút thể hiện khái quát các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo. Hình ảnh cuốn sách mở được cách điệu như bông hoa sen, mang ý nghĩa của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ở trung tâm cuốn sách là biểu tượng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với ba vòng elip đồng tâm, thể hiện vai trò đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh bánh răng là biểu tượng cho công nghiệp, thể hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có nền công nghiệp hiện đại, phát triển trong tương lai gần.

Hai dải bông lúa chín vàng uốn quanh hai bên tượng trưng cho nền văn minh lúa nước và tư tưởng “dân là gốc” hàng nghìn năm của dân tộc. Hai màu đỏ và vàng của logo tượng trưng cho màu Quốc kỳ, màu đặc trưng của các cơ quan Đảng, đồng thời thể hiện quan điểm đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Dòng chữ “TUYÊN GIÁO” được thể hiện đậm nét, mạnh mẽ và nổi bật.

Theo Quyết định số 80-QĐ/BTGTW, việc sử dụng, khai thác giá trị biểu trưng trong các hoạt động, sự kiện, tài liệu, ấn phẩm và trang thông tin điện tử của ngành Tuyên giáo phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật, mã số bảo mật chống giả và các quy định của pháp luật.

Việc ban hành biểu trưng thống nhất góp phần xây dựng hình ảnh chính quy, hiện đại, tăng cường nhận diện và khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của ngành tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.