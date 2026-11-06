Biểu trưng Điện Biên: Kết tinh giá trị lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển

Lễ phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Điện Biên

Theo định hướng của Ban Tổ chức, biểu trưng cần là hình ảnh cô đọng, kết tinh những giá trị đặc trưng của vùng đất Điện Biên. Thông qua ngôn ngữ tạo hình, màu sắc và biểu tượng, tác phẩm phải truyền tải được lòng yêu nước, ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do; truyền thống đoàn kết, nghĩa tình; bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo và vươn lên.

Là vùng đất gắn liền với Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, Điện Biên còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của 19 dân tộc cùng sinh sống. Đây là nguồn cảm hứng phong phú để các tác giả khai thác, sáng tạo những tác phẩm có chiều sâu văn hóa, kết nối hài hòa giữa truyền thống với hiện đại, giữa chiều sâu lịch sử với khát vọng phát triển.

Ban Tổ chức khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, độc đáo, có giá trị thẩm mỹ và khả năng ứng dụng rộng rãi. Tác phẩm cần có hình thức cô đọng, dễ nhận diện, dễ ghi nhớ, tạo dấu ấn riêng; đồng thời có thể sử dụng linh hoạt trên các phương tiện thông tin, truyền thông, nền tảng số, ấn phẩm, biển hiệu, pano, áp phích, sản phẩm lưu niệm và các hoạt động quảng bá hình ảnh tỉnh.

Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết với lĩnh vực mỹ thuật, thiết kế và sáng tác biểu trưng. Đối tượng tham gia gồm họa sĩ, nhà thiết kế đồ họa, kiến trúc sư, giảng viên, sinh viên, học sinh và những người yêu mến vùng đất Điện Biên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi

Tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm, không giới hạn số lượng thành viên trong nhóm và độ tuổi. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính nguyên gốc, không sao chép, mô phỏng trái phép tác phẩm của tổ chức, cá nhân khác và không vi phạm quy định về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ.

Về quy cách trình bày, tác phẩm được thể hiện trên giấy A4, nền trắng; biểu trưng chính có kích thước 15 x 15cm, đặt ở trung tâm trang giấy. Tác giả cần trình bày cả phiên bản màu và đen trắng, kèm hai phiên bản thu nhỏ tương ứng, mỗi phiên bản không quá 3 x 3cm.

Mỗi tác phẩm phải có bản thuyết minh ý tưởng bằng tiếng Việt, không quá 350 từ, nêu rõ ý tưởng chủ đạo, ý nghĩa hình tượng, chi tiết, màu sắc và thông điệp truyền tải.

Để bảo đảm tính khách quan trong quá trình chấm chọn, trên mặt thiết kế không ghi họ tên, bút danh, tên tổ chức, địa chỉ hoặc thông tin nhận diện tác giả; việc ghi mã số thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Các tác phẩm vào vòng chung khảo sẽ được công khai để lấy ý kiến Nhân dân, phát huy sự tham gia của cộng đồng trong quá trình lựa chọn biểu trưng chính thức.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm biểu trưng kết tinh giá trị lịch sử, văn hóa, con người và khát vọng phát triển của Điện Biên

Theo cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức dự kiến trao 1 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng và 4 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng, kèm Giấy chứng nhận. Tác phẩm đạt giải sẽ được báo cáo UBND tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, lựa chọn làm biểu trưng chính thức của tỉnh Điện Biên.

Thời hạn tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 15.12.2026. Tác giả, nhóm tác giả có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, địa chỉ Tổ dân phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; hoặc gửi trực tuyến qua email: disanvanhoadb@gmail.com.

Thông tin chi tiết về cuộc thi, thể lệ và mẫu phiếu đăng ký được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Điện Biên và Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Thông qua cuộc thi, tỉnh Điện Biên kỳ vọng huy động sức sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, tìm kiếm được biểu trưng vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa hàm chứa chiều sâu lịch sử, văn hóa và bản sắc con người địa phương. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh nhận diện thống nhất, lan tỏa giá trị vùng đất lịch sử, phục vụ quảng bá, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch trong thời gian tới.