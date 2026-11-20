Logo APEC 2027 Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa công bố logo và bộ nhận diện Năm APEC Việt Nam 2027. Lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen, biểu trưng kết hợp bản sắc văn hóa dân tộc với tinh thần hợp tác, đổi mới sáng tạo và khát vọng thịnh vượng chung của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Năm APEC 2027 có chủ đề “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”. Trên tinh thần đó, biểu trưng được thiết kế với hình ảnh đóa sen bung nở, tượng trưng cho sức sống bền bỉ, tinh thần tự cường và khát vọng phát triển của Việt Nam. Hình tượng hoa sen cũng gửi gắm lời chào thân thiện, hiếu khách của nước chủ nhà tới bạn bè quốc tế.

Điểm đặc biệt trong thiết kế là mỗi cánh sen đồng thời được cách điệu như một cánh sóng, kết hợp hình ảnh hai chữ A và V, viết tắt của APEC và Việt Nam. Chi tiết này thể hiện sự gắn kết giữa hành trình phát triển của Việt Nam với tiến trình hợp tác và thịnh vượng của khu vực.

Biểu trưng còn sử dụng 21 đường nét lồng ghép trong các cánh sen, đại diện cho 21 nền kinh tế thành viên APEC. Dù đa dạng về bản sắc, các nền kinh tế cùng hội tụ trong một chỉnh thể thống nhất, thể hiện tinh thần hợp tác, kết nối và chia sẻ khát vọng phát triển. Hình khối rộng mở, những đường nét chuyển động hướng lên cũng biểu trưng cho tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo và khát vọng khai mở những cơ hội tăng trưởng mới.

Ý nghĩa của logo APEC 2027 Việt Nam.

Về màu sắc, logo kết hợp hai gam xanh biển, xanh lá kế thừa từ bảng màu biểu trưng chính thức của APEC với sắc hồng đặc trưng của hoa sen Việt Nam. Trong đó, màu xanh gợi liên tưởng đến đại dương, sự đổi mới và phát triển bền vững; sắc hồng tạo dấu ấn riêng của nước chủ nhà, đồng thời giữ sự hài hòa với hệ thống nhận diện chung của APEC.

Dòng chữ “APEC 2027 VIET NAM” sử dụng kiểu chữ khỏe khoắn, hiện đại, màu xanh dương, tạo sự cân đối với phần biểu tượng, thể hiện tinh thần tự tin và trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị nước chủ nhà.

Với bố cục cô đọng, dễ nhận diện, biểu trưng có các phiên bản đơn sắc và màu phẳng, bảo đảm khả năng hiển thị trên nhiều chất liệu, kích thước. Thiết kế có thể ứng dụng trên phông nền, bục phát biểu, thẻ đại biểu, quà tặng và các ấn phẩm phục vụ Năm APEC Việt Nam 2027.