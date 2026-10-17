Biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp

Tại Paris, cảnh sát được triển khai với lực lượng đông đảo ở khu vực trung tâm, đặc biệt gần đại lộ Champs-Élysées và Khải Hoàn Môn. Đây là những địa điểm bị loại khỏi lộ trình của hai cuộc biểu tình được cấp phép chính thức.

Hàng trăm cuộc biểu tình khác được lên kế hoạch trên khắp nước Pháp, với hàng chục nghìn người dự kiến tham gia. Một số người biểu tình mặc áo phản quang chặn đường phố, gợi nhớ phong trào Áo Vàng từng làm rung chuyển nước Pháp trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Emmanuel Macron. Tại thành phố Marseille, một số thùng rác bị đốt cháy.

"Chúng tôi xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt và giá nhiên liệu tăng cao, đồng thời lên tiếng trước việc nhiều học sinh trung học trên khắp nước Pháp bị cảnh sát tấn công, gây thương tích khi biểu tình đòi tăng số lượng giáo viên và cải thiện điều kiện học tập", Lola, một người biểu tình 19 tuổi tại Paris, cho biết.

Người biểu tình đối đầu với cảnh sát tại Paris, Pháp. Nguồn: X/BGOnTheScene

Phong trào khởi phát từ tháng trước tại các trường trung học ở những khu vực nghèo phía bắc Paris, nơi học sinh phản đối tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp. Làn sóng bất bình sau đó lan rộng, thu hút thêm những người phản đối tình trạng bất bình đẳng, dịch vụ công yếu kém và sự suy giảm chất lượng giáo dục.

Các cuộc biểu tình diễn ra khi Tổng thống Macron bước vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ, trong bối cảnh xã hội phân cực và chính trường Pháp chia rẽ sâu sắc. Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết hôm 15/10 rằng chính quyền lo ngại nguy cơ bất ổn trong các cuộc biểu tình.

Cách cảnh sát xử lý các cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên đang trở thành vấn đề gây tranh cãi tại Pháp, sau khi nhiều người biểu tình bị thương trong các vụ đụng độ.

Trong số những trường hợp nghiêm trọng có một thiếu niên bị mất bàn tay sau khi nhặt một quả lựu đạn gây choáng. Thủ tướng Lecornu cho biết hơn 900 cảnh sát cũng bị thương trong các vụ việc liên quan.

Trong khi đó, lời kêu gọi trên mạng xã hội nhằm vận động những người từng tham gia các phong trào phản kháng trước đây quay trở lại đường phố dường như đã thu hút sự hưởng ứng. Điều này làm dấy lên khả năng các cuộc biểu tình tiếp tục mở rộng.

Phong trào Áo Vàng bùng phát tại Pháp năm 2018, ban đầu nhằm phản đối thuế nhiên liệu diesel, trước khi phát triển thành làn sóng phản đối rộng hơn đối với chi phí sinh hoạt cao và bất bình đẳng thu nhập.

Các cuộc biểu tình khi đó gây sức ép lớn lên Chính phủ của Tổng thống Macron. Tình hình dần lắng xuống sau khi Tổng thống đồng ý cắt giảm thuế với quy mô hàng tỷ euro.