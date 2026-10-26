Biểu tình tiếp diễn tại nhiều thành phố ở Pháp

AP đưa tin, đụng độ đã xảy ra tại thủ đô Paris, Pháp, khi cuộc tuần hành quy mô lớn kết thúc vào ngày 24/10 (giờ địa phương).

"Cuộc tuần hành tại Paris bắt đầu trong hòa bình. Tuy nhiên, vào cuối cuộc biểu tình ở phía Đông Paris, những người biểu tình quá khích che mặt đã ném đồ vật về phía cảnh sát và lực lượng an ninh phải sử dụng hơi cay, vòi rồng để ứng phó", nguồn tin cho hay.

Cảnh sát sau đó dùng loa kêu gọi đám đông giải tán.

Hình ảnh trong một cuộc biểu tình ở Strasbourg, Pháp, ngày 24/10/2026. Ảnh AP/Jean-Francois Badias.

Bộ Nội vụ Pháp ước tính tổng số người tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước này hôm 24/10 là 410.000 - ít hơn con số 550.000 của cuối tuần trước. Tuy nhiên, Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) cho rằng con số thực tế là gần 800.000.

Ước tính của Bộ Nội vụ bao gồm 110.000 người tại thủ đô Paris, nơi chính quyền giới hạn tuyến đường tuần hành ở rìa Đông Nam thành phố, tránh xa trung tâm. Trong khi đó, CGT cho rằng số người tham gia biểu tình tại Paris hôm 24/10 là 250.000.

Tại Marseille, cảnh sát ước tính có 17.000 người tham gia, trong khi CGT cho rằng con số thực tế là 100.000 người. Tại thành phố Toulouse, 26.500 người tham gia biểu tình, theo chính quyền. Chính quyền đã cấm biểu tình tại các thành phố như Lyon, Nice và Montpellier.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết cảnh sát đã thực hiện gần 1.000 vụ bắt giữ trong các cuộc biểu tình cuối tuần qua, nhưng nói thêm rằng con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên đáng kể khi có thêm nhiều vụ được thống kê.

Thủ đô Paris trong thời gian giới nghiêm ban đêm hôm 20/10/2026. Ảnh: AP/Emma Da Silva.

Hôm 23/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp các đại diện tổ chức học sinh trung học. Ông Macron cam kết sẽ cải tổ hệ thống tuyển sinh đại học, nhưng các đại diện kêu gọi tiếp tục biểu tình cho đến khi chính quyền có biện pháp cụ thể.

Trước đó, vào ngày 6/10, khoảng 266.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp, trong đó có 56.000 người ở thủ đô Paris.