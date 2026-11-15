Biểu tình tiếp diễn tại nhiều thành phố châu Âu

Những người biểu tình đối đầu với lực lượng thực thi pháp luật trong cuộc biểu tình tại Paris (Pháp) ngày 17/10/2026. Ảnh: THX

Hơn 100.000 người xuống đường tại Pháp

Bộ Nội vụ Pháp ước tính khoảng 106.000 người tham gia biểu tình trên cả nước, trong đó có 24.000 người ở Paris. Liên minh các tổ chức học sinh, sinh viên Pháp đưa ra ước tính cao hơn, với 200.000 người trên toàn quốc, riêng tại Paris là 100.000 người.

Tại Paris, người biểu tình tập trung ở quảng trường Cộng hòa. Tham gia đợt xuống đường lần này có các thành viên phong trào Áo vàng, học sinh, sinh viên và các công đoàn giáo dục. Bên cạnh mối lo về chi phí sinh hoạt, người biểu tình kêu gọi chính phủ tăng ngân sách cho trường học và có biện pháp bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên tốt hơn.

Các cuộc biểu tình và phong tỏa trường học ở Pháp đã kéo dài hơn một tháng. Số người xuống đường ngày 14/11 thấp hơn hôm 12/11, khi hơn nửa triệu người biểu tình trên cả nước trong ngày đình công do các công đoàn phát động. Cho rằng mức tăng lương tối thiểu 0,6% mà chính phủ cam kết là quá thấp, các công đoàn đã kêu gọi đình công vào ngày 17/11.

Giá thuê nhà là tâm điểm biểu tình tại Bồ Đào Nha

Tại Bồ Đào Nha, người dân tuần hành ở thủ đô Lisbon, thành phố Porto và hàng chục đô thị khác. Họ yêu cầu chính phủ giới hạn mức tăng tiền thuê, xây thêm nhà ở công và ngăn chặn đầu cơ bất động sản.

Một trong những vấn đề khiến người dân xuống đường là dự luật nhà ở mà chính phủ vừa thông qua. Dự luật đề xuất rút ngắn thủ tục buộc người thuê trả lại nhà, bỏ trần giá thuê và cho phép chủ nhà yêu cầu mức tiền đặt cọc cũng như tiền thuê trả trước cao hơn hiện nay.

Chính phủ Bồ Đào Nha kỳ vọng những thay đổi này sẽ khuyến khích các chủ sở hữu đưa thêm nhà ra cho thuê. Trong khi đó, phong trào bảo vệ quyền có nhà ở Casa Para Viver lo ngại người thuê sẽ dễ mất chỗ ở hơn. Tổ chức này kêu gọi chính phủ điều tiết giá thuê dựa trên thu nhập của người dân.

Theo Viện Thống kê quốc gia Bồ Đào Nha, giá nhà trong quý I/2026 tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu của chính phủ cũng cho thấy giá thuê nhà đã tăng 68% kể từ năm 2020. Tại trung tâm Lisbon, các công ty môi giới cho biết người thuê thường phải trả ít nhất 1.100 euro mỗi tháng cho một căn hộ một phòng ngủ.

Du lịch phát triển cũng làm thay đổi nguồn cung nhà cho thuê. Tại các khu trung tâm, nhiều chủ nhà chuyển sang cho khách du lịch thuê căn hộ ngắn ngày, khiến người dân có ít lựa chọn hơn khi tìm chỗ ở lâu dài. Chính phủ Bồ Đào Nha đang hạn chế cho thuê ngắn hạn, giảm thuế đối với nhà xây mới và cam kết xây thêm 145.000 căn nhà, song thừa nhận các biện pháp này cần thời gian mới phát huy tác dụng.