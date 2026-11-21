Thiệt hại bảo hiểm chủ yếu tập trung ở doanh nghiệp

Theo số liệu sơ bộ do France Assureurs - Hiệp hội các công ty bảo hiểm Pháp - công bố, tổng thiệt hại được bảo hiểm từ các vụ bất ổn và hôi của liên quan đến các cuộc biểu tình về chi phí sinh hoạt trong hai ngày 17 và 18/10 có thể lên tới 207 triệu euro. Ước tính này dựa trên dữ liệu cập nhật đến ngày 12/11, với tổng cộng 5.280 yêu cầu bồi thường.

Đáng chú ý, thiệt hại đối với tài sản doanh nghiệp chiếm hơn 95% tổng giá trị bồi thường dự kiến, tương đương 198 triệu euro, với 4.050 yêu cầu bồi thường. Trong khi đó, thiệt hại đối với phương tiện giao thông ước tính khoảng 6 triệu euro, tương ứng 860 yêu cầu, còn tài sản cá nhân ghi nhận mức thiệt hại khoảng 3,5 triệu euro với 370 yêu cầu bồi thường.

Các cuộc biểu tình và bất ổn tại Pháp gây thiệt hại lớn về tài sản, khiến ngành bảo hiểm có thể phải chi trả 207 triệu euro. Ảnh: SCMP.

Chủ tịch France Assureurs, bà Florence Lustman, nhận định mức thiệt hại này đặc biệt lớn nếu xét đến việc các vụ bất ổn chỉ diễn ra trong khoảng thời gian 24 giờ.

Quy mô tổn thất cho thấy những rủi ro kinh tế đáng kể mà bất ổn xã hội có thể gây ra đối với hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp có cơ sở vật chất, cửa hàng và hàng hóa chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các hành vi phá hoại, cướp bóc.

So với những sự kiện bất ổn lớn trước đây tại Pháp, mức thiệt hại lần này cũng ở mức đáng chú ý. Các vụ bạo loạn năm 2005 khiến ngành bảo hiểm phải chi trả khoảng 209 triệu euro trong vòng 4 tuần. Trong khi đó, phong trào biểu tình Áo vàng giai đoạn 2018-2019 gây thiệt hại khoảng 256 triệu euro trong nhiều tháng.

Như vậy, với thời gian diễn ra ngắn hơn đáng kể, các vụ bất ổn trong tháng 10 đã tạo ra mức tổn thất bảo hiểm gần tương đương các cuộc bạo loạn năm 2005.

Chính phủ Pháp triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

Trước những thiệt hại đối với hoạt động kinh doanh, Chính phủ Pháp đã công bố cơ chế hỗ trợ tài chính dành cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi các vụ bất ổn trong tháng 10 và tháng 11.

Theo quy định được đăng tải trên Công báo, các doanh nghiệp có dưới 50 nhân viên và đáp ứng điều kiện hỗ trợ có thể nhận khoản trợ cấp từ 1.000 đến 10.000 euro. Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận thông qua nền tảng trực tuyến Démarche numérique, trong thời hạn tối đa 6 tuần kể từ ngày ký sắc lệnh.

Chương trình hướng tới những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các vụ bất ổn liên quan đến biểu tình trong giai đoạn từ ngày 17/10 đến ngày 19/11. Việc xét duyệt được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể tại mỗi địa phương, dưới sự điều phối của một ủy ban do tỉnh trưởng hoặc đại diện đứng đầu.

Các tiêu chí đánh giá bao gồm mức độ sụt giảm hoạt động kinh doanh, tính chất và quy mô thiệt hại, cũng như khả năng tiếp cận những chương trình hỗ trợ khác ở cấp quốc gia và địa phương.

Bên cạnh các khoản trợ cấp trực tiếp, chính quyền tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cũng đã triển khai các quỹ hỗ trợ khẩn cấp. Đáng chú ý, ngân hàng đầu tư công Bpifrance cung cấp chương trình cho vay không tính lãi, cho phép các chủ cửa hàng bị ảnh hưởng tiếp cận nguồn vốn lên tới 50.000 euro.

Khoản vay này có thể được sử dụng để khôi phục hoạt động kinh doanh, bao gồm cả việc bổ sung hàng tồn kho nhằm chuẩn bị cho mùa mua sắm Giáng sinh – giai đoạn quan trọng đối với doanh thu của nhiều doanh nghiệp bán lẻ.

Việc kết hợp giữa bồi thường bảo hiểm, trợ cấp trực tiếp và tín dụng ưu đãi được kỳ vọng giúp các doanh nghiệp bị thiệt hại sớm khôi phục hoạt động, hạn chế nguy cơ gián đoạn kinh doanh kéo dài và giảm bớt tác động kinh tế từ các vụ bất ổn xã hội.