Biểu tình tại Pháp biến thành bạo lực, hàng trăm người bị bắt

Cảnh sát Pháp khống chế một người biểu tình trong các vụ đụng độ tại thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp, ngày 17-10. Ảnh: AFP

Tại Paris, những người biểu tình đeo mặt nạ đối đầu với cảnh sát chống bạo động trên một con phố gần ga Gare du Nord. Tình trạng căng thẳng cũng được ghi nhận tại nhiều thành phố khác, trong đó có Limoges, Marseille và Lyon.

Theo các thông tin được công bố, số người tham gia biểu tình trên toàn quốc được ước tính từ 550.000 đến 800.000 người, tùy theo nguồn thống kê. Ban đầu, các cuộc tuần hành tập trung phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, sức mua suy giảm và chất lượng dịch vụ công. Tuy nhiên, tại một số địa điểm, biểu tình đã chuyển thành bạo lực, xảy ra đụng độ với cảnh sát và các vụ phá hoại tài sản.

Tại Limoges, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tòa thị chính. Nhà chức trách cho biết hơn 1.200 người bị bắt giữ trên cả nước, trong khi khoảng 150 cảnh sát và hiến binh bị thương. Riêng tại Paris, số vụ bắt giữ lên tới hơn 850 người.

Chính phủ Pháp lên án các hành vi bạo lực, đồng thời đối mặt với áp lực phải giải quyết những bất mãn kéo dài liên quan đến tiền lương, lương hưu, giáo dục và các dịch vụ công.

Làn sóng biểu tình diễn ra trong bối cảnh Pháp tiếp tục đối mặt với những khó khăn về ngân sách và bất ổn chính trị. Giới quan sát cảnh báo những căng thẳng xã hội chưa được giải quyết có thể tiếp tục gây sức ép lên chính phủ trong thời gian tới.

Toàn cảnh quảng trường Place de la République, Paris, khi người biểu tình di chuyển giữa làn hơi cay trong cuộc tuần hành ngày 17-10. Ảnh: Reuters

B.N