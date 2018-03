Biểu tình tại Dải Gaza: Khoảng 500 người thương vong

Đã có ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương sau khi bạo lực bùng phát trong giữa người Palestine và Israel liên quan tới cuộc biểu tình của hàng nghìn người Palestine tại khu vực phía Đông Dải Gaza và Israel.

Người biểu tình tham gia buổi cầu nguyện ngày Thứ sáu tại Dải Gaza ngày 30/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tân Hoa Xã, trả lời phóng viên, ông Ashraf al-Qedra, người phát ngôn của cơ quan y tế tại Gaza, cho biết những người thiệt mạng đều là người Palestine. Xung đột nổ ra sáng 30/3 khi các binh sĩ Israel tại khu vực biên giới bắn hơi cay để ngăn cản đám đông biểu tình người Palestine tiến gần hàng rào biên giới. Nhiều người biểu tình sau đó đã ném đá vào các binh lính.

Trước đó, quân đội Israel đã ban bố tình trạng báo động và tăng cường lực lượng gần hàng rào biên giới với Dải Gaza nhằm ứng phó với nguy cơ an ninh, đặc biệt là việc người biểu tình phá hàng rào an ninh. Tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot tuyên bố sẽ không nhân nhượng nếu hàng rào an ninh bị phá, đồng thời nêu rõ trong trường hợp tính mạng bị đe dọa, lực lượng này được phép nổ súng.

Hàng nghìn người Palestine, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã tới 6 khu vực khác nhau ở phía Đông Dải Gaza, giáp biên giới với Israel để tham gia cuộc tuần hành hòa bình nhằm mục đích gửi thông điệp đến thế giới rằng người Palestine có các quyền hợp pháp, trong đó có quyền hồi hương. Ngày đầu tiên của cuộc biểu tình đánh dấu "Ngày Đất đai" của người Palestine, khi chính quyền Israel tuyên bố tịch thu đất ở Galilee và Negev vào năm 1976, dẫn tới các cuộc biểu tình quy mô lớn của người Palestine tại Israel.

Cuộc tuần hành ngày 30/3 mở màn đợt biểu tình kéo dài 6 tuần cho đến khi văn phòng mới của Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem khai trương dự kiến vào ngày 14/5 tới. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel vào tháng 12/2017 đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người Palestine vốn luôn coi thành phố này là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai.

