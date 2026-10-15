Biểu tình sinh viên tại Albania leo thang, nhiều công trình bị tấn công

Trước đó, các hoạt động biểu tình bắt đầu từ ngày 13-10, với vài trăm người bên ngoài Bộ Giáo dục, sau đó nhanh chóng chuyển thành bạo lực.

Ngày 14-10, hàng nghìn người tiếp tục tập trung tại khu vực này, một số người ném gạch, phá rào chắn và lật thùng rác.

Cảnh sát Albania tại cuộc biểu tình của sinh viên ở thủ đô Tirana ngày 13-10. Ảnh: BIRN/Fjori Sinoruka.

Tòa nhà Bộ Giáo dục xảy ra cháy, trong khi cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. Người biểu tình còn ném bom xăng, dựng chướng ngại vật và đập phá cửa kính tại nhiều địa điểm.

Ngoài ra, trụ sở Bộ Tài chính cũng bị tấn công, sau khi một số người xâm nhập tòa nhà.

Những người tổ chức biểu tình cho biết các yêu cầu tập trung vào điều kiện học tập tại đại học, chi phí giáo dục, hỗ trợ tài chính và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Tại cuộc biểu tình, nhiều người tham gia còn kêu gọi Thủ tướng Rama từ chức.

Bất ổn diễn ra sau nhiều tháng biểu tình phản đối chính phủ. Làn sóng này có liên quan đến tranh cãi quanh về dự án nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực ven biển phía Nam, vốn được Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, hậu thuẫn.

Chính phủ Albania lên án hành vi phá hoại và tấn công cảnh sát. Phó Thủ tướng Albana Kociu kêu gọi sinh viên không tham gia vào các hành động bạo lực.